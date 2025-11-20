Madagascar: Mangrove de la SOFIA - Des alternatives à la surexploitation du charbon de bois développées par Bôndy

Les restaurations des mangroves s'imposent plus que jamais. Cet écosystème dont l'enjeu en termes d'environnement et de développement économique est indéniable est en effet menacé par les activités de charbonnage qui y exercent les plus fortes pressions.

Raison pour laquelle les initiatives pour la préservation et la restauration des mangroves se multiplient. C'est le cas, notamment dans la région SOFIA où l'entreprise Ma Honkô mène des projets qui enregistrent des résultats positifs. Il s'agit, en l'occurrence de projets sur le développement communautaire axé sur la promotion d'activités génératrices de revenus.

Acteurs-clés

Ces projets ont en tout cas le mérite de stopper la surexploitation des mangroves où le bois de palétuvier est utilisé pour la production de meubles et autres matériaux de construction. Mais également et surtout pour le charbonnage qui prolifère dans les marchés d'Antsohihy et des autres communes de la région SOFIA. Les estimations font par exemple état de 150 sacs de charbon vendus quotidiennement à Antsohihy.

Sans compter les charbons issus des mangroves de la SOFIA et qui approvisionnent d'autres grandes villes comme Mandritsara et Bealanana et même Nosy-Be. En tout cas, en raison de l'immense étendue de mangroves, estimée actuellement, entre 45 000 et 50 000 hectares, contre 76 932 hectares en 2019, cette région a été la cible privilégiée des exploitations sauvages. Une importante diminution de la superficie de mangroves en somme. C'est justement pour inverser la tendance que des acteurs-clés comme Bôndy oeuvrent depuis quelques années.

Ses interventions se concentrent en premier lieu sur la restauration des forêts de mangroves dans plus de 57 villages de 10 communes de 3 districts (Analalava, Antsohihy et Port Bergé) de la Région Sofia. Mais il y a également l'aspect conservation qui passe par des actions de développement communautaire et la création d'activités génératrices de revenus.

Spécificité

Ce qui se passe sur les rives de la baie de Laloza dans le village d'Ambodimadiro, dans le Fokontany d'Ambiky est l'exemple type de la réussite des actions menées par Bôndy. Des charbonniers d'un autre genre y exercent leur activité depuis près d'un an, tout en travaillant avec Bôndy pour la restauration des mangroves. La spécificité de leurs activités de charbonnage réside dans le fait qu'ils utilisent, non pas des bois de mangroves coupés, mais les bois morts laissés par d'anciens exploitants, il y a quelques années.

Sina Nomenjanahary, productrice de charbon témoigne. « Avant j'habitais à Antsohihy, mais après la mort de mon mari, j'étais obligée de migrer ici pour la survie de ma famille ». Acheminés vers Antsohihy par pirogue, ses sacs de charbon sont vendus à Antsohihy à raison de 4 000 ariary à 5 000 ariary l'unité, lui faisant gagner entre 100 000 ariary et 300 000 par fournée.

Une somme qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, mais aussi de rembourser ses dettes. Depuis un an Sina Nomenjanahary comme les autres habitants de son village participe à des plantations de mangroves, encadrées par Bôndy, et gagne des revenus supplémentaires avec des indemnités quotidiennes octroyées par l'entreprise. Arsène, un autre charbonnier témoigne aussi avoir amélioré ses conditions de vie en collaborant avec le projet Ma Honkô qui aide la population à développer d'autres moyens de subsistance durables.

L'objectif étant d'offrir des alternatives viables aux populations pour mettre un frein à l'exploitation sauvage des mangroves, avec des résultats probants pour ce projet qui touche 250 personnes issues des communautés locales. Rien que sur le site de plantation d'Ambiky, 300 hectares de mangroves ont été restaurés.