Madagascar: FIFAMANOR - Modernisation du secteur de l'élevage laitier

Le Centre de développement rural et de recherche appliquée de Madagascar (FIFAMANOR) a été créé en 1972 en vue de promouvoir l'agriculture et l'élevage via la vulgarisation de ses résultats de recherche.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement agricole, ce centre prévoit de moderniser le secteur de l'élevage laitier faisant sa renommée au niveau national. Une augmentation du nombre de cheptels de vaches laitières et de taureaux est ainsi en vue. Ces animaux d'élevage seront ensuite distribués d'une manière ciblée auprès des éleveurs opérant dans les Hautes Terres.

L'accroissement de la progéniture sera également assuré par la généralisation de l'insémination artificielle et en utilisant de la semence de taureaux de haute qualité, a-t-on appris. Il faut savoir que plusieurs éleveurs de vaches laitières se plaignent de la difficulté d'accès à cette opération d'insémination artificielle

Amélioration génétique

En outre, le centre FIFAMANOR dispose déjà d'un système de production d'azote liquide servant à conserver le matériel génétique. Sa capacité de production est de l'ordre de 30 litres par jour. L'objectif de cette entité vise à assurer une amélioration génétique du cheptel d'élevage laitier à Madagascar afin de garantir l'augmentation de la production laitière. La production et la vulgarisation des techniques de fourrages indispensables à l'alimentation bovine, n'est pas en reste. Hormis la promotion de recherche, le centre FIFAMANOR ne ménage pas non plus ses efforts pour développer des formations aux acteurs économiques du monde rural en vue de leur professionnalisation.

Parc d'innovation

Par ailleurs, le Centre de développement rural et de recherche appliquée de Madagascar promeut la culture de pomme en produisant des variétés de semences de haute qualité développées en partenariat avec le projet FSRP financé par la Banque mondiale. Une extension du parc d'innovation d'une superficie de 1ha à 10 ha est également en vue.

Ce parc est destiné à transformer la production grâce à une collaboration scientifique avec d'autres centres du CGIAR tels que l'Africa Rice. Cette coopération vise la recherche de variétés de cultures capables de s'adapter efficacement au changement climatique et à tous les types de sols, a-t-on évoqué. A travers cette modernisation du secteur de l'élevage laitier et la redynamisation du centre, le FIFAMANOR ambitionne de devenir un pôle d'excellence et d'innovation en vue de contribuer à la sécurité alimentaire.