Madagascar: Biodiversité - 500 rondins de « katrafay » illégaux interceptés à Toliara

20 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par José Belalahy

Les efforts de lutte contre le trafic des espèces protégées continuent et affichent des résultats palpables.

Une importante saisie de bois a été opérée, samedi 15 novembre 2025, au coeur du marché Scama à Toliara. Un camion chargé de 509 rondins de katrafay, transportés sans la moindre autorisation légale, a été intercepté par les éléments de la Direction Régionale de l'Environnement et du Développement Durable Atsimo Andrefana (DREDD) avec l'appui de la Gendarmerie nationale. La saisie a été effectuée dans le cadre d'une opération ciblée. Selon les premières informations recueillies, le véhicule se trouvait stationné au milieu du marché lorsque les forces de l'ordre ont procédé à la vérification.

Ciblée

Dans le déroulement de l'opération, un fait a surpris les éléments de contrôle : ni le conducteur ni le propriétaire de la cargaison n'étaient présents lors de l'inspection. Cette absence soulève des interrogations quant aux réseaux impliqués dans le trafic de katrafay, qui fait partie des essences forestières les plus convoitées du Sud de Madagascar.Face aux irrégularités constatées, les autorités ont assumé leurs responsabilités. Le camion ainsi que l'ensemble de la marchandise ont été immédiatement placés sous scellés. Le dossier a été transmis au parquet, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver les responsables présumés.

Défi

Cette saisie offre au ministère de l'Environnement et du Développement durable (MEDD) l'occasion de rappeler que l'exploitation et le transport de produits forestiers sont strictement encadrés par la législation en vigueur. Toute infraction expose ainsi les contrevenants à des poursuites et à des sanctions exemplaires, conformément à la politique de « tolérance zéro » actuellement prônée face à la dégradation accélérée des ressources naturelles.Cette affaire illustre, une fois de plus, l'ampleur du défi environnemental dans la région Sud et la détermination des autorités à lutter contre la prédation forestière.

