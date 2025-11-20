Madagascar: Conférence mondiale sur la langue chinoise - Présence de l'université de Toamasina à Beijing

20 Novembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

L'université de Toamasina a participé à la conférence mondiale sur la langue chinoise qui s'est tenue à Beijing. Placé sous le thème « L'innovation mène , l'IA permet : Apprendre le chinois sans frontières », cet événement a rassemblé près de 5 000 participants issus de plus de 160 pays. La participation de l'université de Toamasina à ce forum témoigne de sa vision tournée vers l'innovation pédagogique et l'ouverture internationale.

Innovation

Ce déplacement de la délégation de l'université de Toamasina conduite par son président Pr Diny Razanakolona à Beijing leur a permis de découvrir les dernières technologies éducatives, d'échanger avec 5 000 participants et de renforcer leur partenariat avec l'Université de Ningbo. Cette présence, à Beijing, constitue une étape importante dans l'ambition de faire de l'université de Toamasina un pôle d'excellence en enseignement des langues et en coopération internationale, au service du développement des étudiants et du pays.

