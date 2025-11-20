Angola: La Hongrie investit environ 50 millions de dollars au pays

Benguela — La République de Hongrie a déjà investi environ 50 millions de dollars dans divers secteurs stratégiques en Angola, a annoncé mercredi dans la province de Benguela le président de la Chambre de commerce des deux pays, Célio Ginga.

Selon ce dernier, qui s'exprimait lors d'une visite d'hommes d'affaires hongrois dans la province de Benguela, la Hongrie entend approfondir sa coopération économique, en se concentrant sur les secteurs des infrastructures, de l'industrie, des transports, de la logistique, de la santé, des produits pharmaceutiques, de l'agriculture et du tourisme.

Célio Ginga a également souligné l'importance stratégique du corridor de Lobito, qu'il considère comme un axe majeur du développement national.

« Le corridor de Lobito est essentiel pour dynamiser l'économie angolaise, non seulement en tant que voie de soutien logistique, mais aussi comme plateforme régionale de référence et d'exportation potentielle », a-t-il déclaré.

Célio Ginga a souligné que la Hongrie entretient des relations avec l'Angola depuis 1975 et dispose de technologies de pointe, notamment dans la construction d'infrastructures et de ponts.

« La Hongrie est l'un des pays européens possédant le plus grand nombre de ponts et dispose d'équipements modernes dont l'Angola peut tirer profit, au moment même où le pays poursuit une forte expansion structurelle », a-t-il souligné.

Selon Célio Ginga, le gouvernement hongrois fait preuve d'une « ouverture extraordinaire » pour soutenir non seulement le développement du corridor de Lobito, mais aussi pour veiller à ce que les communautés riveraines en retirent des bénéfices directs.

A son tour, le président de l'Alliance des entreprises de Benguela, Adérito Areias, a déclaré que la Hongrie figure parmi les pays les plus développés d'Europe en termes d'infrastructures et d'industrie, et peut offrir de précieuses opportunités de partenariat aux entrepreneurs angolais.

« Nous voulons exploiter ce potentiel pour créer des liens solides et générer de nouvelles opportunités commerciales », a-t-il insisté.

Un autre point considéré comme avantageux par les entrepreneurs est la possibilité pour l'Angola de bénéficier de l'enseignement et de la formation technique hongrois, notamment dans les secteurs prioritaires pour le développement économique.

Le gouverneur de la province de Benguela, Manuel Nunes Júnior, a quant à lui exprimé l'intérêt et la volonté de l'exécutif angolais de renforcer la coopération bilatérale dans divers secteurs..

M. Nunes Júnior a déclaré que Benguela était ouverte aux investissements hongrois dans un large éventail de domaines, compte tenu de son potentiel diversifié.

Le gouverneur a demandé une attention particulière au secteur de la santé, notamment en ce qui concerne la production locale de médicaments, afin de réduire les importations et de créer des emplois.

« Benguela est la province la plus visitée du pays pour le tourisme intérieur, et nous souhaitons en faire une destination touristique internationale. Votre intention d'investir également dans ce secteur permettra sans aucun doute de concrétiser cette initiative », a-t-il conclu.