Togo: Le SNU et le patronat tracent une nouvelle feuille de route

20 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Au terme d'un dialogue jugé « constructif » entre le Système des Nations Unies (SNU) et le Conseil national du patronat du Togo (CNP), de nouveaux investissements, plus stratégiquement orientés vers le secteur privé, seront engagés.

Réunis à Lomé, les responsables du SNU et les représentants du patronat ont affirmé leur volonté commune d'optimiser la qualité des appuis accordés au secteur privé, en les alignant davantage sur les priorités du gouvernement.

Le président du CNP, Laurent Coami Tamegnon, a salué la démarche, rappelant que le secteur privé constitue le pilier de la création de richesses.

La coordinatrice résidente du SNU, Coumba Sow, a assuré que l'organisation reste pleinement engagée à soutenir les entreprises togolaises.

Ce nouvel élan de coopération devrait se traduire par des investissements plus ciblés, un meilleur accompagnement technique, une amélioration de l'accès aux financements et davantage d'appuis aux PME et aux initiatives innovantes.

