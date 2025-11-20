Congo-Brazzaville: Electrification rurale - Les partenaires de l'Unoc s'imprègnent du PEZor

Le ministère de l'Energie et de l'hydraulique a organisé le 19 novembre à Brazzaville, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) et l'Union nationale des opérateurs économiques du Congo (Unoc), une réunion technique de travail axée sur la mobilisation des ressources financières et techniques en faveur du Programme d'électrification des zones rurales (PEZor).

Ce programme s'inscrit dans la dynamique nationale visant à accélérer l'accès universel à l'électricité, en particulier dans nos zones rurales.

La réunion visait de créer un cadre professionnel dédié à la mobilisation des entreprises et institutions chinoises autour du financement, de l'expertise technique et de la mise en oeuvre du PEzor. Ceci dans sa phase pilote 2026-2030.

Chiffré à près de 211 milliards FCFA (à hauteur 373 432 980 dollars), le PEZor a été élaboré par le gouvernement en partenariat avec le Pnud, agence de sa mise oeuvre. Il sera déployé suivant deux composantes dont le programme de micro hydroélectricité qui a étudié dix-neuf sites avec des puissances allant de 31KW à 5 000 KW, pour l'électrification des localités dans dix-districts du pays. L'autre composante concerne le programme de centrales solaires photovoltaïques et installation de lampadaires dans cinquante-huit districts.

Hôte de cette réunion organisée en présentiel et en virtuel, la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama Dian Barry, a rappelé aux partenaires chinois, membres de Nova les potentialités de co-investir dans la mise en oeuvre de ce programme. Elle a indiqué que le secteur de l'énergie est un levier transversal du développement économique et social.

« Nous considérons désormais l'énergie comme l'épine dorsale de toute politique nationale de développement pour toute stratégie d'investissement économique structurelle. Dans ce contexte, l'accélération de l'accès à l'électricité pour tous d'ici 2030 est au coeur de l'agenda des Nations unies qui consacre, à travers un objectif 7 de développement durable, la promotion des énergies renouvelables comme un préalable et un levier pour accélérer la disponibilité énergétique à la population du monde entier », a-t-elle souligné,

Appel aux partenaires techniques et financiers

Le président de l'Unoc, Daniel Ovaga, a invité à la mobilisation des financements et partenariats en faveur du PEZor, d'autant plus que l'accès à l'électricité est un des défis majeurs pour le pays, particulièrement en zone rurale où le taux est inférieur à 1%. Cette situation limite, a-t-il dit, la productivité, l'industrialisation, la transformation agricole et le développement des périodes rurales.

« Ce programme stratégique s'articule autour de trois axes. Il y a un pont entre le gouvernement, les investisseurs internationaux et le secteur privé local. Faciliter les partenariats publics-privés, indispensables au développement d'infrastructures énergétiques ; faciliter, accompagner les entreprises et les institutions étrangères en particulier chinoise dans leurs démarches et dans leur intégration dans l'écosystème économique corollaire », a déclaré Daniel Ovaga, saluant la présence de Nova International dont l'expertise dans les connexions entre les parties et la mobilisation d'investisseurs privés, constitue un atout majeur.

La présidente du groupe chinois Nova International, Christina Huying, a rappelé que son institution qui regroupe environ 2 500 chambres de commerce et plus de 100 000 entreprises est présente au Cameroun, Iran, Ouzbékistan, en République du Congo et en Côte d'Ivoire, dans le cade de la « Route de la soie ». « Nous sommes-là pour trouver de solutions, voir comment développer le Congo-Brazzaville. Nous sommes-là pour vous écouter, pour travailler ensemble afin de conclure un partenariat gagnant-gagnant », a-t-elle indiqué.

D'après le directeur du cabinet du ministre de l'Energie et de l'Hydraulique, Frédéric Manienz, cette réunion est un lien de connexité entre la mobilisation des ressources financières et techniques chinoises dont la base de validité juridique se trouve à travers le développement mondial et la mise en oeuvre du PEZor, dans l'espace temporel de sa phase pilote 2026-2030.

et de précisé que l'appel à des partenaires financiers et techniques chinois est une réponse pour établir des partenariats autour d'objectifs et d'actions visant le déploiement des mini-réseaux hydrauliques ou solaires hybrides.