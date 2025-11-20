Afrique: Joueur africain de l'année - Achraf Hakimi recompensé pour sa magnifique saison

Achraf Hakimi, auteur de l'une des plus grandes saisons jamais réalisées par un défenseur africain, a été élu Joueur logique de l'année au cours de la cérémonie des CAF Awards organisée, le 19 novembre, à Rabat au Maroc où les plus grands talents du football africain ont été célébrés et honorés pour leurs exploits remarquables. Il succède au Nigerian Ademola Lookman.

Achraf Hakimi est l'un des artisans de la victoire du PSG à la Ligue européenne des champions. Il a tout raflé en 2025, remportant la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des champions et la Super coupe d'Europe. Seule la Coupe du monde des clubs lui a échappé. Ses statistiques personnelles ont plaidé en sa faveur : 11 buts, 17 passes décisives en 55 matches et une place dans le Top dix du Ballon d'Or tant convoité par les meilleurs joueurs du monde.

Son influence dans les prestations des Lions de l'Atlas est remarquable. Le Maroc a obtenu sa qualification pour la Coupe du monde 2026. Il rejoint Mustapha Hadji, le dernier marocain à être couronné en 1998. Hakimi devient ainsi le premier défenseur à décrocher ce titre depuis Bwanga Tshimen (RD Congo, 1973)

Yassine Bounou, son coéquipier en équipe nationale, est le meilleur gardien africain. Othmane Maamma, la star de la Coupe du monde U-20 remportée par le Maroc, s'est adjugé le prix du meilleur jeune. La sélection U-20 du Maroc, vainqueur de la Coupe du monde U-20 est la meilleure de l'année. Pyramids FC d'Egypte, vainqueur de la Ligue des champions est le club de l'année. Son attaquant Fiston Mayele a reçu le prix du joueur interclub. Le Tanzanien Clément Mzize gagne le trophée du meilleur but de l'année. Bubista le sélectionneur de Cap vert élu entraîneur de l'année (hommes)

Chez les dames, la Marocaine Ghizlaine Chebbak est élue joueuse de l'année, terminant meilleure buteuse de la TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations Féminine, où le Maroc a décroché la deuxième place derrière le Nigeria. Doha Madani de l'AS Far est élue meilleure jeune. La sélection du Nigeria est la meilleure chez les dames. La Nigériane Chiamaka Nnadozie est la meilleure gardienne de l'année. Le prix de l'Entraîneur de l'Année (femmes) sera décerné à l'issue de la Ligue des Champions Féminine de la CAF Égypte 2025.