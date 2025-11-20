Afrique: CAF Awards - Fiston Kalala Mayele sacré meilleur joueur interclubs africain 2024-2025

20 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Congolais Fiston Kalala Mayele a été sacré meilleur joueur interclubs africain pour la saison 2024-2025. Il a reçu cette distinction mercredi 19 novembre à Rabat (Maroc), lors de la cérémonie annuelle des CAF Awards, organisée par la Confédération Africaine de Football. Il s'agit de la première consécration individuelle majeure de la carrière de l'attaquant du Pyramids FC.

Une saison exceptionnelle

Ce trophée vient couronner une année remarquable pour l'avant-centre congolais :

Champion d'Afrique en juin dernier face à Mamelodi Sundowns, avec un but décisif en finale.

Meilleur buteur de la Ligue des champions CAF avec 9 réalisations.

Auteur d'un triplé lors de la finale de la FIFA International Cup contre Al Ahli Saudi.

En sélection nationale, il a contribué aux qualifications des Léopards pour les barrages intercontinentaux du Mondial 2026 et pour la CAN 2025.

Avec ce sacre, Mayele devient le troisième joueur congolais à remporter cette récompense, après Trésor Mputu (2009) et Firmin Mubele (2014). Inscrit sur la liste élargie du Ballon d'Or africain, il n'a toutefois pas figuré parmi les trois finalistes du classement.

