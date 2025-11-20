Afrique: Miss Univers 2025 - Qui deviendra l'Étoile de l'Univers ?

20 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Epiphanie N'GUESSAN

Bien loin de se limiter à une simple compétition d'esthétique, la finale du prestigieux concours Miss Univers 2025 se déroule ce 20 novembre 2025 à l'Impact Arena de Pak Kret en Thaïlande, à partir 23h55 minute GMT et sera diffusé en direct sur la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI).

Cette compétition s'est transformée en une véritable plateforme d'expression, d'engagement et de représentation culturelle.

Chaque candidate devient l'ambassadrice de son pays, portant un message, une identité et des valeurs qui dépassent largement le cadre du concours.

Parmi ces nombreuses candidates, l'exceptionnelle, la sublime, et majestueuse Olivia YACÉ, représentante de la Côte d'Ivoire fera encore une fois briller le drapeau de notre beau pays comme elle l'a toujours fait depuis de début de cette aventure.

Les enjeux de cette compétition étant énorme, notre « Barby noire » a su à travers son charisme, son éloquence et sa prestance se hisser à plusieurs reprises dans le top 5 lors de leurs différentes apparitions publiques. Elle fait partie du top 30 sélectionné pour la phase finale. Le rendez-vous est donc pris dès 23h55 pour encore faire briller le drapeau ivoirien.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.