Afrique: Miss Univers 2025 - Qui deviendra l'Étoile de l'Univers ?

Bien loin de se limiter à une simple compétition d'esthétique, la finale du prestigieux concours Miss Univers 2025 se déroule ce 20 novembre 2025 à l'Impact Arena de Pak Kret en Thaïlande, à partir 23h55 minute GMT et sera diffusé en direct sur la Nouvelle Chaîne Ivoirienne (NCI).

Cette compétition s'est transformée en une véritable plateforme d'expression, d'engagement et de représentation culturelle.

Chaque candidate devient l'ambassadrice de son pays, portant un message, une identité et des valeurs qui dépassent largement le cadre du concours.

Parmi ces nombreuses candidates, l'exceptionnelle, la sublime, et majestueuse Olivia YACÉ, représentante de la Côte d'Ivoire fera encore une fois briller le drapeau de notre beau pays comme elle l'a toujours fait depuis de début de cette aventure.

Les enjeux de cette compétition étant énorme, notre « Barby noire » a su à travers son charisme, son éloquence et sa prestance se hisser à plusieurs reprises dans le top 5 lors de leurs différentes apparitions publiques. Elle fait partie du top 30 sélectionné pour la phase finale. Le rendez-vous est donc pris dès 23h55 pour encore faire briller le drapeau ivoirien.