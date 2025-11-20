Cote d'Ivoire: Sécurisation foncière - L'OPHéCI outille les planteurs pour accélérer l'accès aux certificats fonciers

20 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par JAURÈS DROHGBA

L'Organisation des planteurs d'hévéa de Côte d'Ivoire (OPHéCI) et l'Agence foncière rurale (Afor ) ont organisé, le 18 novembre 2025 à Abidjan-Cocody, une formation sur les mécanismes de sécurisation foncière rurale , en mettant l'accent sur les procédures d'obtention du Certificat Foncier, un document essentiel pour la sécurisation des terres rurales.

La rencontre a permis de rappeler un enjeu majeur : moins de 10 % des planteurs disposent d'un certificat foncier, alors que les litiges fonciers se multiplient. Dans son allocution, le président du conseil d'administration de l'OPHéCI, Michel Dibi-Koblavi, a lancé un message sans équivoque : « tant que nos terres ne sont pas sécurisées, aucun planteur ne peut se sentir véritablement maître de son avenir. »

Les participants ont suivi cinq modules techniques présentés par Stéphane Loroux, chef de service de la sensibilisation et de la formation initiale et continue à l'Afor et Marceline Aboua, chargée de l'immatriculation qui sont : cadre juridique, procédures classique et systématique d'obtention du certificat foncier, contractualisation , procédure de consolidation des droits concédés et immatriculation.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour Aka Félix, planteur, cette formation apporte enfin des réponses concrètes après plusieurs années de procédure. L'agronome Kouamé N'da Valéry a rappelé que seulement moins de 2 % des terres du pays sont certifiées, alors que le certificat foncier constitue une garantie bancaire et une protection juridique essentielle.

Créée en 2017, l'OPHéCi poursuit ainsi son objectif initial : aider les planteurs à sécuriser leurs terres dans un contexte où 42 à 62 % d'entre eux méconnaissent encore les étapes du certificat foncier.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.