Congo-Kinshasa: Des journalistes renforcent leurs compétences en gestion des catastrophes naturelles à Kinshasa

Une vingtaine de journalistes de Kinshasa suivent, du mercredi 19 au vendredi 21 novembre, une formation consacrée à la bonne gestion des catastrophes naturelles. Cette initiative est portée par l'organisation internationale spécialisée dans la gestion des catastrophes, dénommée Start Network.

L'objectif est de mieux faire connaître la notion de catastrophe aux professionnels de médias, afin qu'ils puissent ensuite à leur tour, informer et aider les populations à réduire l'impact des catastrophes en République démocratique du Congo (RDC).

Start Network recense une trentaine de catastrophes récurrentes en RDC, telles que les inondations, tempêtes, vents violents et éboulements de terrain, principalement dans l'Ouest, le Centre et le Sud du pays.

Dans l'Est de la RDC, l'organisation identifie aussi la sécheresse, la déforestation, les éruptions volcaniques et les séismes, en plus des phénomènes déjà mentionnés dans d'autres régions du pays.

Start Network ajoute à cette liste les guerres et l'insécurité, en soulignant que limiter leurs impacts nécessite d'abord de bien connaître ces phénomènes, leurs causes, comment les prévenir, quand il est impossible de les éviter complètement, d'instaurer une surveillance permanente et de prévoir des financements adaptés.

Pour cette organisation, il est donc primordial de sensibiliser la population à cet état d'esprit. Un des moyens efficaces pour y parvenir est de former les journalistes aux compétences nécessaires, afin qu'ils puissent à leur tour informer et influencer positivement les populations.