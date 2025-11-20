Congo-Kinshasa: Plusieurs dizaines d'hectares de champs dévastés par des pluies torrentielles à Nyiragongo

Plusieurs dizaines d'hectares de cultures de maïs, haricots, pommes de terre, choux et autres légumes ont été détruits par des pluies diluviennes survenues ces derniers jours, laissant de nombreuses familles paysannes sans moyens de subsistance dans le territoire de Nyiragongo au Nord-Kivu.

Les agriculteurs rapportent que l'érosion, accentuée par les sols volcaniques, a emporté une partie des terres cultivées, tandis que les eaux stagnantes font pourrir les plantes restantes.

Cette situation fait craindre selon eux, une hausse des prix sur les marchés et une insécurité alimentaire imminente.

Un agriculteur de la localité de Mudja exprime son désarroi face à ces pertes agricoles considérables :

« Il pleut abondamment. Les haricots sont détruits sur cette colline; d'autres pourrissent. On ne sait comment sera la récolte. Nous ne savons pas comment nous comporter. La pluie a tout détruit. Nous comptions sur cette récolte pour nourrir nos enfants... maintenant, nous ne savons plus quoi faire. Sur le marché, il y aura carence de maïs. Le prix va grimper à cause de la rareté. »

Les agriculteurs de Nyiragongo vivent dans la crainte de nouvelles averses qui pourraient anéantir leurs espoirs de relancer leurs activités champêtres. Ils plaident pour une distribution urgente de semences afin de préparer la prochaine saison culturale.