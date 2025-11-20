Congo-Kinshasa: Plus de 1 800 déplacés retournent dans leurs villages malgré une accalmie fragile à Djugu (OCHA)

Plus de 1 800 personnes ont regagné ces dernières semaines leurs villages de Limani, Iga-Barrière, Nizi et Mangala dans le territoire de Djugu, en Ituri, selon un communiqué publié lundi 16 novembre par le bureau de coordination des Nations unies pour les affaires humanitaires (OCHA),

Ce retour intervient après une amélioration fragile de la situation sécuritaire dans ces zones, qui avaient poussé ces familles à fuir les affrontements entre l'armée congolaise et des groupes armés il y a plus de trois mois.

Une accalmie relative s'installe dans plusieurs entités du territoire de Djugu, permettant la réouverture progressive des écoles et des marchés et redonnant de l'espoir aux habitants.

Des milliers de personnes déplacées, qui avaient trouvé refuge à Bunia et dans d'autres zones jugées plus sûres, ont décidé de retourner chez elles, motivées par le début de la saison agricole, souhaitant remettre en valeur leurs champs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cependant, OCHA alerte sur une situation sécuritaire toujours fragile et souligne que l'insécurité alimentaire aiguë persiste dans les zones de retour, ce qui pourrait fragiliser davantage ces familles déjà éprouvées. Pour éviter de nouveaux déplacements, l'agence humanitaire recommande des mesures d'accompagnement urgentes, notamment un soutien alimentaire et une protection renforcée des communautés qui se réinstallent.

Ainsi, malgré une accalmie prometteuse, le retour des déplacés dans leurs villages à Djugu reste une étape précaire, nécessitant un appui humanitaire et sécuritaire continu pour assurer leur stabilité, précise OCHA dans son rapport.