Congo-Kinshasa: La Fondation Bill Clinton dénonce les mauvaises conditions carcérales à Makala et Ndolo

20 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La Fondation Bill Clinton pour la Paix (FBCP) dénonce les mauvaises conditions de détention dans la prison centrale de Makala et celle de Ndolo, à Kinshasa. Dans un rapport publié mercredi 19 novembre, le coordonnateur de cette organisation, Emmanuel Cole, affirme avoir répertorié au moins 11 404 détenus, alors que la capacité d'accueil n'est que de 1 500 personnes.

Il indique avoir constaté des cas de malnutrition, des lenteurs judiciaires et d'autres problèmes graves qui affectent ces établissements pénitentiaires.

Cet activiste de la société civile formule plusieurs recommandations à l'État pour mettre fin à cette situation, notamment l'accélération du traitement des dossiers des détenus et la construction de nouveaux bâtiments dans l'enceinte des prisons.

Il regrette que la plupart des prisonniers n'aient pas accès à des soins médicaux de qualité. « Pour cette raison, nombreux d'entre eux succombent à leurs maladies », déplore Emmanuel Cole.

