Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - Des nouveaux engins pour la ville de Pointe-Noire

Le ministre en charge de l'Assainissement urbain et du Développement local, Juste Désiré Mondélé, a récemment visité le premier lot des engins comprenant, entre autres, d'un chargeur et d'une niveleuse Komatsu, ainsi que trois compacteurs de la firme Sakai destinés à l'entretien des voiries urbaines de Pointe-Noire.

Fruit du partenariat conclu avec les entreprises Komatsu et Sakai Industry, via la coopération internationale JICS (Japanese International Cooperation System), ces engins sont stockés dans les sites retenus par la mairie de Pointe-Noire avant d'être remis officiellement aux équipes de terrain.

Cette acquisition est le résultat de la visité du ministre de l'Assainissement urbain, du Développement local et de l'Entretien routier au Japon, en juin dernier, où a négoié un partenariat avec JICS. « C'est un projet concret puisque la ville de Pointe-Noire va bénéficier d'un lot de matériel d'assainissement et d'entretien des routes », déclarait Juste Désiré Mondélé à Tokyo.

Le chargeur Komatsu est doté d'une puissance avoisinant les 2 000 chevaux et capable d'embarquer jusqu'à 40 m³, estiment les techniciens. Ces machines auront pour fonctions essentielles : décaper le terrain, terrasser, niveler et compacter les sols. Autant d'opérations indispensables à la modernisation des voiries et à l'assainissement urbain.

« L'arrivée de ces équipements est un pas de géant. Grâce à eux, nous pourrons enfin améliorer efficacement les routes et l'assainissement à Pointe-Noire », a assuré un cadre du service d'assainissement.

Mis en oeuvre dans le cadre du partenariat Japon-Congo, ce projet contribue non seulement à améliorer le cadre de vie de la population, mais renforce aussi la capacité opérationnelle de la municipalité.

Comptant sur l'appui de sa centrale d'enrobés déjà opérationnelle, la capitale économique se prépare d'ores et déjà à offrir à ses habitants des chaussées plus sûres, plus lisses et adaptées aux besoins d'une ville tournée vers l'avenir.