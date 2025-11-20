Afrique: COP30 - WWF et Greenpeace appellent à l'adoption d'une feuille de route pour les forêts

Dans une déclaration rendue publique le 18 novembre à Belém, au Brésil, le WWF et Greenpeace ont exigé une transition rapide des discussions à l'action. Les deux organisations environnementales ont appelé les délégués à établir une feuille de route concrète visant à mettre fin à la déforestation et à l'inverser d'ici 2030.

La Cop30, qui se tient dans un cadre de la préservation des forêts, doit non seulement bénéficier aux communautés humaines mais aussi à la nature, selon les leaders du WWF et de Greenpeace. Dans ce contexte, des données scientifiques telles que celles fournies par les derniers rapports du GIEC et de l'IPBES, insistent sur l'urgence d'agir. De plus, la présence de peuples autochtones et de communautés locales, mobilisés pour défendre leurs droits et mettre fin à la déforestation, renforce cet appel à l'action.

Les responsables des deux organisations ont aussi souligné l'importance d'une feuille de route officielle sur la gestion des forêts comme résultat de la Cop30.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Le monde entier a les yeux rivés sur la COP30 et l'Amazonie ; nous devons entendre cet appel », a indiqué Kirsten Schuijt, directrice générale du WWF International, ajoutant que que sans actions ambitieuses en faveur des forêts, il n'existe aucune voie crédible pour respecter l'Accord de Paris. La Cop30 représente une occasion de combler le fossé entre ambition et mise en oeuvre, a-t-elle estimé.

Pour sa part, Carolina Pasquali, directrice générale de Greenpeace Brésil, a insisté sur la nécessité d'un plan d'action précis, avec des délais clairs pour mettre fin à la déforestation. « Le monde nous observe et il est temps d'agir concrètement dès maintenant. Il n'y a pas de solution pour limiter le réchauffement à 1,5 °C sans forêts, et la Cop30 peut encore constituer un tournant historique si nous agissons », a-t-elle déclaré.

Greenpeace et le WWF ont proposé que la feuille de route pour les forêts inclue plusieurs éléments clés : des orientations sur la mise en oeuvre des plans nationaux pour stopper la déforestation d'ici à 2030; des mesures relatives aux droits fonciers des peuples autochtones et des communautés locales; des réformes des systèmes financiers pour favoriser le financement des forêts; l'adressage des facteurs de déforestation liés à l'agriculture et au commerce et des améliorations dans les systèmes de surveillance ainsi que de signalement de la déforestation.

La Cop30 devrait également établir un mécanisme de suivi pour garantir la mise en oeuvre de ces engagements par les pays signataires. Cette déclaration commune, renforcée par la voix des peuples autochtones et des scientifiques, appelle à un changement urgent et tangible pour les forêts à travers le monde.