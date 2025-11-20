Congo-Brazzaville: Justice sociale - Un spectacle pour sensibiliser aux droits de l'enfant

Des activités culturelles à l'Institut français du Congo ont bouclé le festival sur les droits de l'enfant organisé par le Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture (Reiper) sur le thème : « Protection des enfants en situation de rue contre les violences ». Théâtre, chants, danses... les arts scéniques ont permis aux enfants de passer le message de promotion et de protection de leurs droits interpellant pouvoirs publics, société civile et partenaires pour cette noble cause.

Dans le cadre de ce festival, une table ronde a précédé les activités culturelles. Celle-ci a réuni les pouvoirs publics, la société civile et différents partenaires sur la place de la police dans la prévention des violences faites aux enfants en situation de rue et le rôle de la gendarmerie.

La série de questions-réponses a permis aux exposants d'éclairer la lanterne des participants sur les problématiques débattues tout en formulant des propositions en vue de faire respecter les droits des enfants en les protégeant de toute forme de violence.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Reiper, soulignons-le, a organisé ce festival de l'enfant avec la Fondation Apprentis d'Auteuil, appuyé par l'Agence française de développement. Le Reiper regroupe 22 structures congolaises et internationales oeuvrant pour la défense et la promotion des droits de l'enfant. Ses actions portent sur la formation continue des travailleurs sociaux, la mise en réseau et la solidarité entre acteurs, le plaidoyer et la sensibilisation, la capitalisation des pratiques et des outils éducatifs.