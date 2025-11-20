Congo-Brazzaville: Département de la Lekoumou - Les jeunes appelés à saisir les opportunités du Fhic

La 7ème édition du Forum horizon initiative et créativité (Fhic) a été lancée le 18 à Sibiti dans le département de la Lekoumou avec pour enjeux l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes.

« En une seule année, 2025 en l'occurrence, cinq éditions du Fhic ont été organisées. Cela marque notre détermination fondée sur une vision noble et futuriste qui consiste à répondre à la forte demande de l'emploi des jeunes par l'entrepreneuriat et la créativité », a déclaré le ministre d'Etat Pierre Mabiala, par ailleurs parrain d'honneur du Fhic à l'ouverture des travaux en présence notamment de la ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa, marraine de l'édition qui se tient sur le thème : « Hommes et femmes de la Lekoumou soutenons la vision du président Denis Sassou N'Guesso sur la jeunesse, et en avant pour un entrepreneuriat vert et l'auto-emploi pour tous».

Les opportunités d'entreprendre et de développement dans le département de la Lekoumou ; l'accompagnement des entrepreneurs par le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement (Figa) ; la relance de l'agriculture par les cultures de rente ; l'apport numérique aux jeunes porteurs de projets sont autant de thèmes évoqués en panels en cette 5ème édition du Fhic.

Partenaire du forum, le Figa, dans sa vocation de promouvoir l'entrepreneuriat, déploie ses actions suivant une approche territoriale qui ne laisse aucun porteur de projets au bord de la route à travers le pays. « A l'issue de cette édition du Fhic dans la Lekoumou, des crédits garantis par le Figa seront octroyés à au moins 250 bénéficiaires », a fait savoir le directeur général adjoint du Figa, Brice Makaya Kokolo. L'accès au financement est une réalité tangible, accessible et équitable, a-t-il poursuivi.

Première marraine

Depuis que le Fhic existe, la ministre Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa est la première femme à être désignée marraine, a précisé le parrain d'honneur du forum. La marraine des éditions tournantes du Fhic a ainsi appelé les jeunes du département à saisir les opportunités qui s'y présentent. « Le département de la Lekoumou regorge de potentialités naturelles susceptibles de contribuer à la promotion de l'entrepreneuriat vert. Des sites capables de booster l'industrie touristique en créant des emplois directs et indirects au profit de la jeunesse », a-t-elle souligné.

Dans son mot de bienvenue, le préfet de la Lekoumou, Jean Christophe Tchikaya, a abondé dans le même sens en exhortant les jeunes à faire du Fhic le levier de la réalisation de leurs projets.

Pour sa part, la présidente exécutive du Fhic, Aline France Etokabeka, a promis que le forum continuera à jouer sa partition afin de maintenir allumée la flamme de l'année de la jeunesse décrétée par le président de la République. En attendant, cette 5ème édition se poursuit avec sa devise : « L'emploi, j'y crois ».