Gabon: COP30 - Le pays partage son expérience sur la comptabilisation du capital naturel

Belem-Brésil, le 19 novembre 2025. Le Ministère gabonais de la Planification et de la Prospective participe à la COP30 à Belém, aux côtés de la délégation gabonaise engagée dans la promotion d'un développement durable fondé sur la valorisation du patrimoine naturel.

Depuis l'ouverture de la COP30, le Gabon participe activement à ce rendez-vous du Brésil, précisément à Belem. Le Ministère gabonais en charge de la Planification et de la Prospective a organisé un événement parallèle intitulé :

« Stratégie de comptabilisation du capital naturel : Expérience et perspectives du Gabon ».

Cette session a permis de présenter les avancées nationales en matière de comptabilisation du capital naturel, un outil stratégique essentiel pour :

- mieux intégrer la richesse écologique du Gabon dans la planification économique ;

- améliorer la prise de décision publique basée sur des données fiables ;

- renforcer la transparence et l'attractivité du pays dans les mécanismes internationaux de financement climatique.

À travers cette initiative, le Gabon réaffirme son engagement à promouvoir une économie durable, innovante et respectueuse de son environnement, conformément aux orientations stratégiques du Président de la République Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement.