Gabon: Le Président de la République reçoit le Ministre d'État, Ministre de l'Agriculture de Côte d'Ivoire

Libreville, le 19 novembre 2025-Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a accordé une audience, ce mercredi 19 novembre 2025, au Ministre d'État, Ministre de l'Agriculture, du Développement Rural et des Productions Vivrières de Côte d'Ivoire, Monsieur Kobenan Kouassi Adjoumani.

En séjour à Libreville à l'occasion de la première édition du Forum d'Affaires Côte d'Ivoire - Gabon (FACIGA), tenue du 18 au 19 novembre 2025, le Ministre ivoirien est venu présenter ses civilités au Chef de l'État et échanger sur le renforcement des relations économiques entre les deux pays.

Au cours des échanges, le Président de la République et son hôte ont salué l'ambition du FACIGA, conçu comme un cadre structurant de coopération Sud-Sud, destiné à dynamiser les investissements croisés et à identifier des projets communs dans les secteurs stratégiques : agriculture, agro-industrie, énergie renouvelable, infrastructures, digitalisation, mines et services financiers.

Le Chef de l'État a souligné que l'expertise reconnue de la Côte d'Ivoire dans le développement agricole et l'agro-industrie constitue une opportunité majeure pour le Gabon.

À travers cette coopération, le Gabon pourra :

- améliorer la valorisation de ses terres arables grâce à un accompagnement technique de haut niveau ;

- renforcer les capacités de ses producteurs en s'appuyant sur la compétence du Centre National de Recherche Agronomique (CNRA) de Côte d'Ivoire ;

- accroître la production vivrière nationale afin d'améliorer durablement la sécurité alimentaire ;

- stimuler la création de pôles agro-industriels, générateurs d'emplois et d'opportunités économiques, notamment pour les jeunes et les femmes ;

- réduire la dépendance vis-à-vis des importations alimentaires et renforcer la souveraineté économique du pays.

Le Président de la République, pour qui l'agriculture constitue un pilier central de la diversification économique et du développement territorial dans la Ve République, a réaffirmé sa détermination à orienter ces partenariats vers des résultats concrets, mesurables et directement bénéfiques aux populations gabonaises.