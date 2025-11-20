Cameroun: Camwater-campost - La révolution du paiement des factures d'eau au pays

Une avancée majeure dans la modernisation des services publics camerounais vient d'être officialisée, offrant une solution concrète aux difficultés quotidiennes des usagers. La Cameroon Water Utilities Corporation (CAMWATER) et la Cameroon Postal Services (CAMPOST) ont scellé un partenariat stratégique visant à simplifier, accélérer et décentraliser le paiement des factures d'eau sur l'ensemble du territoire national. L'accord a été signé à Yaoundé le vendredi 14 novembre 2025 par le Directeur Général de CAMWATER, Dr. Blaise Moussa, et le Directeur Général de CAMPOST, Pierre Kaldadak.

Ce nouveau dispositif répond à un double impératif : améliorer l'expérience client et optimiser l'efficacité de la collecte des recettes publiques. En vertu de cette convention, les nombreux bureaux de poste et le vaste réseau d'agences de la CAMPOST serviront désormais de points d'encaissement supplémentaires pour les factures d'eau.

Cette décentralisation des services rapproche les points de paiement des millions d'abonnés de CAMWATER, notamment dans les zones où l'accès aux agences de l'opérateur hydrique était historiquement complexe ou lointain. L'objectif est clair : mettre fin aux longues files d'attente et aux contraintes logistiques que subissaient les usagers.

Au cœur de cette collaboration se trouve l'intégration du porte-monnaie électronique de la poste, CAMPOST MONEY (CAMO). Cette solution technologique de pointe positionne clairement le partenariat dans la stratégie nationale de digitalisation des services.

En tirant parti de l'expertise de CAMPOST en matière de services financiers numériques et de son maillage exceptionnel, CAMWATER, qui comptait plus de 650 000 abonnés en 2023, renforce considérablement son offre de services. Il ne s'agit plus seulement d'une nouvelle option de paiement physique, mais d'une véritable modernisation du processus d'encaissement, offrant une plateforme sécurisée et conviviale pour le règlement des dus.

Ce rapprochement inédit entre deux institutions publiques majeures marque une étape significative dans la promotion d'une meilleure gouvernance des entreprises d'État. En mutualisant leurs réseaux et leurs compétences technologiques, CAMWATER et CAMPOST démontrent une volonté d'aligner leur mandat de service public avec les exigences de l'ère numérique. Ce partenariat est donc non seulement une solution pratique pour le consommateur camerounais, mais aussi une illustration prometteuse de la coopération inter-institutions au service de l'amélioration continue de la qualité des services essentiels.