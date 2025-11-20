Cameroun: Le centre chrétien de restauration - Paris ouvre officiellement ses portes

20 Novembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Myriam Zouga

Après l'établissement des Églises Chapelle de la Grâce Yaoundé et Douala au Cameroun, le Révérend Paul ZANG Bâtisseurs de ces Églises , annonce officiellement ce 20 novembre à la grande Communauté à travers le monde l'ouverture officielle du Centre Chrétien de Restauration -Paris situé au 8 Avenue du 1er MAI, 91120 PALAISEAU (Immeuble IMAAP).

Vous désirez servir Dieu au sein d'une assemblée, fondée sur la Parole de Dieu et enflammée par le Feu de la prière ,marquée par des temps intenses de louanges et d'adorations ,vivante, joyeuse et remplie de célébration où chaque âme est accueillie, fortifiée et restaurée.

Rejoignez tout simplement chaque dimanche le Centre Chrétien de Restauration- Paris à partir de 14 heures pour vivre les Cultes de puissance rempli de révélation, d'onction et de délivrance.

Par ailleurs , vous pourrez rencontrer Le Révérend Paul ZANG et L'Apôtre Mama Dedee pour :un accompagnement spirituel personnalisé, soutenu par des programmes de prière puissants ; un encadrement pour vos projets de vie, de famille et d'affaires ; des conseils pratiques pour mieux évoluer dans le monde professionnel et entrepreneurial.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.