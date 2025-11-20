Congo-Kinshasa: Tragédie de Mulondo au Lualaba - Le Député national Kahilu Kawele Diddy résolu pour la création des ZEA dans la région

La carrière de Mulondo, qui se trouve à Kawama dans le territoire de Mutshatsha, a été marquée le 15 novembre 2025 par une cruauté horrible : 32 creuseurs artisanaux ont péri, révélateurs de l'horreur des conditions de travail inacceptables, selon le bilan provisoire.

« Ce drame, hélas récurrent à Lualaba, Honorables Députés et estimés collègues, n'est pas une fatalité. Il expose les failles persistantes dans l'encadrement de l'exploitation artisanale et l'absence intolérable de Zones d'Exploitation Artisanale (ZEA) dûment qualifiées et attribuées dans une province dominée par l'exploitation minière, longtemps critiquée, ainsi que la fragilité structurelle d'une économie trop dépendante de l'informel minier. Ce n'est pas normal », peut-on lire dans une motion d'information du Député national Kahilu Kawele Diddy consultée par votre média.

Cet événement tragique souligne non seulement la vulnérabilité des travailleurs, mais aussi la nécessité pressante d'une régulation efficace des ressources minières dans la région, accentuant l'urgence d'une réaction gouvernementale.

Confronté à cette calamité qui touche profondément sa circonscription, le Député a fait entendre sa voix à l'Assemblée nationale, appelant le Gouvernement, par l'intermédiaire du Ministère des Mines, à agir rapidement pour remédier à la situation.

« La représentation nationale ne peut demeurer silencieuse face à cette drame effroyable. C'est pourquoi, intervenant par motion d'information, nous interpellons le Gouvernement, et spécialement le Ministère des Mines, sur l'urgence d'agir. Agir sans délai et réaliser la cartographie, la qualification et l'attribution des ZEA au Lualaba, conformément au code minier et au règlement minier. Cela implique la capacitation technique et financière vérifiable des coopératives minières agréées », a-t-il déclaré.

L'élu a également souligné la nécessité d'établir des mécanismes de traçabilité rigoureux et d'assurer un strict respect des normes de sécurité et d'hygiène. « Voilà la normalité », a-t-il martelé.

Dans cette intervention énergique, l'élu du Lualaba a mis en avant que le Gouvernement doit non seulement réagir, mais aussi proposer une stratégie claire et pragmatique, tout en esquissant des pistes de solutions pertinentes.

« Au-delà de l'urgence minière, ce drame rappelle la nécessité d'une diversification économique nationale. Le Gouvernement doit présenter une stratégie claire et contraignante, assortie d'un calendrier et d'indicateurs, pour développer l'agriculture, les PME locales, la transformation industrielle et l'emploi des jeunes. Nos populations doivent avoir des alternatives économiques viables et durables », a-t-il fait savoir.

Il a ensuite souligné que les priorités du Gouvernement doivent être clairement définies au-delà des simples déclarations. « L'attribution des Zones d'exploitation artisanale, l'agriculture, la transformation locale et l'emploi des jeunes doivent cesser d'être des slogans et des thématiques des conférences pour devenir des priorités gouvernementales », a-t-il ajouté.

Enfin, s'adressant à ses collègues députés, il a affirmé avec conviction que « Notre mandat nous impose d'agir. L'heure n'est plus aux compassions. La population du Lualaba en appelle à ce que l'Assemblée nationale, par ses commissions permanentes et ses instruments de contrôle, s'approprie le pilotage politique de ce dossier et contraigne l'Exécutif à agir ».