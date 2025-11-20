Congo-Kinshasa: Dieudonné N'kishi - « Je ne partage pas l'idée qu'un dialogue national soit la solution à la crise dans l'Est »

20 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'appel lancé mardi par Martin Fayulu en faveur de l'organisation sans délai d'un dialogue national inclusif en République démocratique du Congo continue de faire réagir la classe politique. La dernière réaction en date est celle de Dieudonné N'kishi, président du parti Congo Positif, membre de l'Union sacrée, et initiateur du Front anti-dialogue.

Invité ce mercredi 19 novembre dans l'émission « Dialogue entre Congolais », Dieudonné N'kishi a exprimé ses réserves quant à la nécessité d'un dialogue national inclusif pour résoudre la crise sécuritaire persistante dans l'Est du pays.

« Je salue l'engagement patriotique de Martin Fayulu, mais je ne partage pas l'idée qu'un dialogue national soit la solution à la crise dans l'Est. Nous avons besoin d'actions concrètes, pas de forums politiques sans lendemain », a-t-il déclaré.

Cependant, le président de Congo Positif a salué certains aspects du discours de Martin Fayulu, notamment son appel à la défense de l'intégrité territoriale, son invitation à la jeunesse congolaise à se mobiliser pour protéger le territoire national, ainsi que sa dénonciation des accords signés sans transparence.

