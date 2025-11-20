Congo-Kinshasa: Le secteur minier congolais attire 2 milliards USD d'investissements étrangers par an

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a rappelé mercredi 19 novembre que, depuis vingt ans, le secteur minier congolais capte en moyenne 2 milliards USD d'investissements directs étrangers par an. Ces apports ont permis à la République démocratique du Congo (RDC) de franchir le seuil de 3 millions de tonnes de cuivre produites, faisant du pays le deuxième producteur mondial.

Daniel Mukoko Samba a présenté ces chiffres lors d'un échange avec les médias nationaux et qatari, en marge de la visite à Kinshasa de l'Émir du Qatar, Cheikh Tamim.

Le ministre de l'Economie a souligné : « Ceci démontre clairement qu'il est possible pour des investisseurs internationaux de s'installer en RDC, d'y faire des affaires et d'y prospérer ».

Il a invité le Qatar à renforcer ses investissements en adoptant une vision régionale :

« Pour un pays doté d'une forte capacité d'investissement comme le Qatar, il serait judicieux de privilégier des projets favorisant l'intégration économique régionale, plutôt que de cibler un pays au détriment des autres. Dans certains États voisins de la RDC, plus petits et moins dotés en ressources, les investissements seraient moins rentables que s'ils s'inscrivaient dans un ensemble régional intégré autour d'un pays potentiellement puissant comme la République démocratique du Congo ».

Renforcer la connectivité interne et régionale

Le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la connectivité interne et régionale. Bien que disposant d'un accès limité à l'océan Atlantique, la RDC est entourée de sept corridors de transport susceptibles de structurer un vaste marché au cœur de l'Afrique centrale. Pour libérer ce potentiel, il a appelé à des investissements massifs dans les infrastructures de transport, les plateformes logistiques et le secteur de l'énergie, identifiés comme prioritaires dans les discussions en cours avec le Qatar.

Cette visite intervient après la signature, début septembre 2025, de lettres d'intention avec la société qatarie Al Mansour Holding, portant sur un portefeuille de 21 milliards USD.

« Nous pensons que la visite de l'Émir donnera l'impulsion nécessaire pour permettre la réalisation de ce projet dans les meilleurs délais », a déclaré Daniel Mukoko Samba.