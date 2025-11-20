Congo-Kinshasa: La surcharge est à l'origine du naufrage d'une baleinière sur la rivière Sankuru

20 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Une baleinière a chaviré lundi 17 novembre sur la rivière Sankuru, dans le territoire d'Ilebo (province du Kasaï), causant un lourd bilan humain. Selon la société civile locale, l'accident serait dû à une surcharge de l'embarcation, qui a heurté un tronc d'arbre avant de sombrer.

D'après François Maneto, président de la société civile d'Ilebo, sur les 120 passagers inscrits sur le manifeste, seule une cinquantaine ont survécu, tandis que les autres restent portés disparus.

« La baleinière transportait trop de personnes et de marchandises, à l'intérieur comme au-dessus. C'est cette erreur d'embarquement qui a conduit au naufrage », a expliqué François Maneto.

L'embarcation, partie du territoire de Kole, a chaviré dans la localité de Dibulansenba, non loin de l'embouchure avec la rivière Kasaï. Selon l'administrateur du territoire, des tourbillons ont également contribué à l'accident.

