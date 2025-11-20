Congo-Kinshasa: Le ministre de l'Intérieur suspend la campagne de ramassage d'armes à feu et de munitions au Nord-Kivu

Le ministre de l'Intérieur a ordonné, dans un télégramme daté du 14 novembre et largement relayé sur les réseaux sociaux, l'arrêt de la campagne de ramassage d'armes à feu, de munitions et d'engins explosifs contre de l'argent dans toute la province du Nord-Kivu. Selon lui, cette opération risquait d'aggraver la situation sécuritaire et de ternir l'image du pays auprès des Nations Unies.

L'ONG Jeunes Ambassadeurs pour la Paix et le Développement (JAPD/RDC), engagée dans la lutte contre les restes d'explosifs de guerre, a salué cette décision. Son coordonnateur national, Disciple Makasi, estime que l'opération exposait les civils et nécessitait une approche plus communautaire pour réduire les risques liés aux explosifs.

La campagne avait été lancée le 11 novembre par le gouverneur du Nord-Kivu, le général-major Evariste Kakule Somo, dans le but de :

réduire la violence armée,

lutter contre la détention et la circulation illégale d'armes,

renforcer la sécurité des populations,

restaurer l'autorité de l'État.

L'arrêté prévoyait des compensations financières pour les personnes remettant volontairement leurs armes :