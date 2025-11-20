Congo-Kinshasa: ONU - Félix Tshisekedi et Huang Xia croisent les regards autour des efforts de paix dans la région des Grands Lacs !

Depuis ses bureaux de la Cité de l'Union Africaine, à Kinshasa, le Président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé, mardi 18 novembre 2025, une audience à l'Envoyé spécial du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (ONU) pour la région des Grands Lacs, Huang Xia, sur les différents processus de paix en cours en République Démocratique du Congo (RDC).

« J'ai écouté le Président pour avoir sa lecture sur la situation actuelle, les efforts de paix africains et ceux tenus par les États-Unis et le Qatar », a fait savoir M. Huang Xia. « Ce que nous espérons, c'est que les acteurs africains et externes travaillent main dans la main pour donner un meilleur effet de synergie afin de mettre fin à cette crise dans l'Est de la RDC et dans la région, depuis la résurgence du M23 en novembre 2021 », a-t-il poursuivi.

L'Envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU dit espérer voir des progrès plus substantiels et plus tangibles : « c'est le moment à saisir pour traduire en actions concrètes, tous les engagements pris depuis les années 1990 du siècle dernier. C'est une mise en oeuvre franche, sincère et sérieuse de tous ces engagements qui nous permettra d'avoir enfin une paix, une stabilité globale, inclusive et durable. »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

M. Huang Xia rassure les différentes parties du soutien de l'ONU dans la recherche de la paix dans les Grands Lacs. « Les Nations Unies, par différents moyens, accompagnent et appuient pleinement les pays de la région, tous ces efforts de paix, qu'ils soient africains ou externes. L'objectif, c'est de parvenir rapidement à la fin de cette crise », a-t-il dit. Enfin, l'Envoyé spécial du Secrétaire général de l'ONU a félicité le Chef de l'État pour la réussite du 9ème Sommet de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) à Kinshasa.