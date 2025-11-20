Congo-Kinshasa: Barrage intercontinental - Le pays exempté des demi-finales !

La République Démocratique du Congo n'est plus qu'à 90 minutes de jeu pour la qualification à la prochaine Coupe du monde de la Fifa, Mexique-Canada-Etats-Unis 2026. Les Léopards ont été exemptés des demi-finales de barrage intercontinental qui se jouera du 23 au 31 mars 2026, en Mexique, un des pays organisateurs. Les six pays qualifiés à ce rendez-vous sont tous connus, et la RDC se retrouve parmi les deux premiers par rapport au classement Fifa, avantage qui lui permet d'entrer en compétition seulement en finale.

Les six qualifiés sont les suivants : pour le continent Asie, c'est l'Irak qui s'est tapé la place au détriment des Emirats-Arabes-Unis, tandis que du côté de l'Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes (Concacaf), c'est le Suriname et le Jamaïque qui ont été éligibles. Les trois pays ont rejoint la Bolivie le représentant de l'Amérique du Sud, la Nouvelle-Calédonie pour l'Océanie, et la République Démocratique du Congo pour l'Afrique.

D'après le classement de ce mois de novembre publié mercredi 19 novembre 2025, à Zurich, en Suisse, la RDC se trouve parmi les deux pays les mieux classés. Le pays des Léopards vient en première place : RDC (56ème), Irak (58ème), Jamaïque (68ème), la Bolivie (76ème), la Suriname (126ème) et la Nouvelle-Calédonie (150ème). De ce classement, les règles de jeu prévoient que les deux équipes les mieux classées soient exemptées des demi-finales.

Elles ne joueront directement que la finale. Il s'agit donc de l'Irak et de la République Démocratique du Congo. Les quatre autres seront croisées deux-deux pour les demi-finales à l'issue d'un tirage au sort prévu le 20 novembre 2025. Les vainqueurs de ces deux demi-finales croiseront les deux exemptés en finales, et les deux vainqueurs de deux finales, ce sont eux qui iront à la Coupe du monde.

Les Léopards de la RDC, Sébastien Desabre et ses poulains, ne sont plus qu'à 90 minutes de l'historique qualification à la Coupe du monde, 52 ans après.

La RDC gagne 4 places

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la RDC a gagné 4 bonnes places dans cette dernière mise à jour du classement Fifa. Elle passe de la 60ème à la 56ème place. Ses deux dernières victoires, notamment face au Cameroun (1-0), et face au Nigeria (1-1/4-3), aux barrages des éliminatoires de la Coupe du monde zone Afrique lui ont valu 21 points de plus. Une performance qui permet d'occuper la 9ème place en Afrique. Le top 10 du continent africain est : le Maroc, le Sénégal, l'Egypte, l'Algérie, le Nigeria, la Tunisie, la Côte d'Ivoire, le Mali, la RDC, et le Cameroun.