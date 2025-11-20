Congo-Kinshasa: Des jeunes et des femmes partagent leur expérience sur la création d'entreprise durable

20 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

À l'initiative de la Fondation Tony Elumelu (TEF), une rencontre d'échange d'expériences a réuni mardi à Kinshasa de nombreux jeunes et femmes entrepreneurs formés à l'entrepreneuriat. Objectif : encourager la création d'entreprises durables, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire et des services ménagers.

Appuyés par la TEF en partenariat avec la banque UBA, ces entrepreneurs sont désormais outillés pour diriger leurs propres projets et contribuer au développement économique local.

Un cap : 10 000 entrepreneurs congolais d'ici janvier 2026

La présidente de la fondation, Somachi Chris-Asoluka, a réaffirmé l'ambition d'étendre davantage ce programme en RDC :

« Si moi j'ai pu réussir, toute femme peut y arriver. »

Elle a insisté sur l'importance de croire en ses capacités, tout en annonçant la volonté de *former et accompagner plus de 10 000 entrepreneurs congolais d'ici janvier 2026.

Un impact continental

La TEF affiche un bilan impressionnant :

Plus de 2 millions de jeunes entrepreneurs formés à travers l'Afrique

  •  100 millions de dollars octroyés en financements directs
  • 24 000 entrepreneurs déjà soutenus
  •  1,5 million d'emplois créés
  •  4,2 milliards USD de revenus générés

Des exemples de réussite

Parmi les bénéficiaires, Sivi Malukisa, aujourd'hui cheffe d'entreprise dans l'agroalimentaire, a partagé son parcours inspirant :

« Le soutien de la TEF a transformé ma vie. Grâce à eux, mon entreprise est devenue une réalité. »

La Fondation Tony Elumelu poursuit ainsi sa mission : promouvoir une Afrique portée par ses propres entrepreneurs, avec un accent particulier sur les femmes et les jeunes.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

