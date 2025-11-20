Congo-Kinshasa: Le Haut-Katanga renforce la sécurité en prévision des fêtes de fin d'année

À l'approche des festivités de fin d'année, la Police nationale congolaise (PNC) dans le Haut-Katanga annonce une série de mesures sécuritaires visant à protéger la population et ses biens. Ces dispositions ont été arrêtées ce mercredi 19 novembre lors d'une réunion de commandement présidée par le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba Mbula, commissaire provincial de la PNC.

Le porte-parole de la police, le major Charles Esperanto Bin Lwamba, a détaillé ces principales mesures de sécurisation :

Consignation de toutes les unités de la police jusqu'à nouvel ordre, pour une présence renforcée sur le terrain.

Patrouilles mixtes (pédestres et motorisées) intensifiées dans les zones urbaines et périphériques.

Surveillance accrue des zones criminogènes identifiées à travers la province.

Renforcement de la collaboration entre la police, les autres services de sécurité, les autorités locales et la société civile.

Organisation bihebdomadaire d'opérations de bouclage ciblé pour neutraliser les foyers d'insécurité.

Inspection et remise en état des véhicules de la police, afin d'assurer leur disponibilité pour les patrouilles.

Dans ce cadre, le commissaire divisionnaire adjoint Kilimba Limba a procédé à l'inspection de plusieurs véhicules de la PNC, avec pour objectif de réparer et remettre en circulation le charroi automobile défectueux.

Avec ces mesures, la PNC entend garantir à la population du Haut-Katanga une fin d'année paisible et sécurisée.