Congo-Kinshasa/Afrique du Sud: Lupopo gagne son procès face à Orlando Pirates devant le jury disciplinaire de la CAF

Au lendemain de sa qualification à la phase de groupes de la Ligue de champions de la Confédération africaine de football (Caf), au détriment d'Orlando Pirates de l'Afrique du Sud, des voix se sont élevées ça et là, pour parler d'une qualification entachée d'irrégularités suite à la présence de l'entraîneur Guy Bukasa sur le banc, pourtant suspendu par la Caf.

L'affaire a sérieusement défrayé la chronique sportive, mais Lupopo est serein et sûr de ses actes.

Après avoir statué sur le dossier, le jury disciplinaire de la Caf a enfin tranché: la présence du coach Guy Bukasa sur le banc lors de ce match ne peut pas faire l'objet d'une sanction contre le Football Club Saint Eloi Lupopo. Par contre, le jury a confirmé la suspension de Guy Bukasa pour six matches, assortie d'une amende au niveau de l'équipe nationale de la République Démocratique du Congo U-20, dont il est sélectionneur.

En outre précise le communiqué du club jaune et bleue, l'éligibilité des joueurs Molia et Kashala, régulièrement enregistrés pour la phase de groupes, a été confirmée par la Caf.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par contre, suite à la plainte de Lupopo contre Orlando Pirates, la CAF a infligé des sanctions financières au club sud-africain : 5000 $ pour avoir privé le FC Saint Eloi Lupopo des accréditations nécessaires, et 20 000 $ pour avoir aspergé des produits chimiques dans les vestiaires de notre équipe.

Le club congolais entame cette phase de groupes ce dimanche à Pretoria contre un autre club sud-africain, le FC Mamelodi Sundowns.

C1 : Mazembe dispose son stade pour les matches de Lupopo

Le stade TP Mazembe, à Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo, a été accordé au FC Saint Eloi Lupopo pour abriter ses matches à domicile de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la Caf 2025-2026.

« Sur demande officielle du FC Saint-Éloi Lupopo, le Chairman Moïse Katumbi a accepté de mettre à disposition le stade TPM de Kamalondo pour les matchs de la phase de groupes de la Ligue des Champions de la CAF 2025-2026. Pour Moïse Katumbi, le sport doit rester un instrument d'unité et de cohésion, jamais un terrain de division ou de haine », a-t-on lu.

En répondant favorablement à la sollicitation du club voisin, Moïse Katumbi réaffirme son engagement constant pour la promotion du football congolais et sa volonté de faire rayonner la République Démocratique du Congo comme une véritable puissance sportive du continent africain, précise la source.

Du reste, le TP Mazembe souhaite au FC Saint Éloi Lupopo une participation exemplaire aux compétitions interclubs de la CAF, dans le respect des valeurs de fair-play, de paix, de protection des infrastructures et de fraternité qui doivent toujours guider le football congolais.