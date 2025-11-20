Toujours superlative et subliminale, Barbaba Kanam Mutund fait la fierté de la République démocratique du Congo (RDC) en France où elle séjourne dans le cadre d'une mission officielle. Cette subliminale chanteuse de la Rumba congolaise a été récompensée d'une médaille "Vermeil de l'Étoile Civique", l'une des plus hautes distinctions française attribuées aux grandes personnalités publiques du monde, pour son dévouement exceptionnel, son leadership et ses contributions majeures à la promotion du patrimoine culturel congolais et surtout aussi pour son impact significatif sur la communauté.

Une cérémonie somptueuse de grande envergure a marqué cette soirée de remise de brevet et de médailles à la cantatrice dans la nuit du mardi, dans la salle Luxembourg du Sénat français à Paris, en présence de plusieurs membres du comité de l'Etoile civique réunis pour honorer les récipiendaires de l'édition 2025.

« J'ai eu l'honneur de recevoir la Médaille Vermeil de l'Étoile Civique, une distinction française qui célèbre l'engagement, la rigueur et les valeurs humaines. Recevoir cette médaille à Paris, au coeur d'un lieu aussi symbolique, est un moment que je n'oublierai jamais. Et je voulais absolument le partager avec vous, vous qui me portez, m'encouragez et m'inspirez depuis tant d'années », s'est réjouie Barbara Kanam.

« Cette reconnaissance m'a profondément touchée. Cette distinction, je la reçois avec humilité, joie et beaucoup d'amour. Je tiens à remercier du fond du coeur le Comité de l'Étoile Civique, ainsi que son Président, Jean-Luc Chauve, pour cette belle distinction. Merci pour votre fidélité, votre énergie et votre présence dans cette aventure», a-t-elle ajouté.

Le FPC félicite son DG pour le rayonnement en international

En RDC, sa récompense internationale a été saluée par ses fanatiques mais également par les agents et cadres du Fonds de promotion culturelle (FPC) où la chanteuse fait preuve de sa compétence avérée pour impulser et booster les créations et projets artistiques, en tant que Directrice générale.

« Cette distinction consacre le parcours d'une femme engagée, qui oeuvre quotidiennement pour la valorisation de la culture congolaise ainsi que pour son rayonnement au niveau national et international », a soutenu un communiqué officiel de cet établissement public en RDC.

Et d'ajouter : « Le FPC adresse ses félicitations au Directeur Général et réitère son engagement à poursuivre, sous son leadership, les missions de sauvegarde, de soutien et de promotion du patrimoine culturel de la RDC ».

Placée sous la houlette de l'Académie Française, cette initiative du "Comité de l'Étoile Civique" honore surtout avec beaucoup d'ardeur les artistes du quotidien qui peignent le monde avec leurs gestes de bonté.

Barbara Kanam, une d'héroïnes de la Rumba congolaise, en fait partie.

Il faut noter que la diva africaine BK Mutund est la première personnalité du monde culturel congolais à rafler cette grande distinction française grâce à son engagement dans la question sur la défense des droits de la femme, son civisme, son sens du devoir et d'autres actions au service de l'intérêt général qui incarnent les valeurs fondamentales de l'association française.

Fondée en 1930, "l'Étoile Civique" identifie et honore des personnes pour leur engagement exceptionnel à travers des décorations officielles. Sa mission est de repérer les belles âmes qui se distinguent pour leur contribution remarquable à la société et leur dévouement aux autres. L'idéal est de mettre en lumière ces exemples inspirants pour encourager d'autres personnes à s'engager dans des actions solidaires.