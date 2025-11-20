Sénégal: Médiature de la République - 120 dossiers de réclamation reçus entre avril et septembre 2025

Les services de la Médiature de la République ont reçu, entre le 1er avril et le 30 septembre 2025, 120 dossiers de réclamation, dont 98 sont en cours de traitement. C'est ce que renseigne le dernier numéro du bulletin d'informations trimestriel de l'instance, cité par l'APS.

« Dans ce lot, douze sont d'ordre strictement privé. Trois ne relèvent pas de ses compétences, deux n'ont pas respecté la démarche préalable auprès de l'administration visée, deux autres relèvent de dossiers pendants devant la justice. Trois réclamations sont non fondées », peut-on lire dans le bulletin. Il faut noter que sur les 98 dossiers en cours de traitement, 24 concernent des réclamations sur le foncier.

Concernant les services les plus concernés par ces réclamations, on a le ministère des Finances et du Budget (19 dossiers), les communes (11 dossiers), le ministère de l'Intérieur (8 dossiers), l'IPRES (6 dossiers), le ministère de l'Urbanisme et du Cadre de vie (5 dossiers). « Les autres ministères se partagent un total de 12 réclamations. Vingt-deux dossiers concernent divers organismes ayant une mission de service public », indique le document.