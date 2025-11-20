Sénégal: Magal Mbacké Kadior 2025 - Le khalife prie pour la cohésion et la stabilité du pays

20 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop

L'édition 2025 du Magal de Mbacké Kadior s'est clôturée hier avec la visite d'une délégation gouvernementale conduite par le gouverneur de la région de Louga, reçue par la famille religieuse. Après les salutations et les remerciements, le khalife Serigne Moustapha Mbacké a saisi l'occasion pour prier en faveur de l'unité nationale.

Le gouverneur de la région de Louga a conduit la délégation officielle qui a représenté le gouvernement lors du Magal de Mbacké Kadior. Au nom du président de la République, du Premier ministre et de l'ensemble du gouvernement, Ndeye Nguénar Mbodj a exprimé sa gratitude à la famille de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. Elle a indiqué que plusieurs ministres étaient attendus, mais que le Conseil des ministres les en avait empêchés. Malgré cela, elle a souligné que la portée et l'importance de cette journée, qui commémore la naissance du troisième fils du fondateur du mouridisme, restent intactes pour les plus hautes autorités du pays.

Dans cet esprit, elle a demandé au khalife Serigne Moustapha Mbacké de formuler des prières pour la paix et le développement de notre pays, tout en lui souhaitant longue vie et une santé de fer.

À son tour, Serigne Cheikh Thioro Mbacké, porte-parole de la famille de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, a exprimé ses remerciements envers le gouverneur et l'ensemble des chefs de services locaux et régionaux. Selon lui, comme chaque année, ils ont de nouveau élevé la barre pour assurer le succès de cet événement majeur pour la communauté mouride. « Tous les chefs de services ont honoré leurs engagements », a-t-il déclaré.

Ces moments importants ont été choisis par le khalife de Serigne Bara Mbacké pour inviter le tandem Diomaye-Sonko à préserver leur unité pour la stabilité du pays. Serigne Cheikh Thioro Mbacké a ajouté que seul leur compagnonnage est bénéfique pour le Sénégal et a formulé des prières pour que les démons de la division s'éloignent de ce duo qui porte, selon lui, l'espoir de tous les Sénégalais. Il a terminé ses propos en remerciant et en priant pour le khalife général des mourides, qui, à son avis, n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement.

