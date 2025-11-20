Sénégal: Sa Thiès - « Je donnerai le meilleur de moi-même pour détrôner Modou Lô »

Salif Sakho, alias Sa Thiès, affiche une forme éclatante. Le frère de Balla Gaye 2 affirme, avec force et engagement, qu'il devra donner « le meilleur » de lui-même pour détrôner Doudou Lô, dit Modou Lô, de l'écurie Rock Énergie, le 5 avril 2026.

Les discussions sont dominées par les enjeux du combat royal Modou Lô - Sa Thiès, ficelé par Albourakh Events et prévu pour le 5 avril 2026. Dans une interview accordée à Lutte Tv, diffusée hier, Sa Thiès a donné le ton. « Modou Lô a beaucoup travaillé, faisant preuve de rigueur, de sérieux et de talent pour atteindre le sommet et devenir Roi des arènes. Je devrai me concentrer sur la préparation et donner le meilleur de moi-même pour le battre le jour J », a-t-il déclaré. Pour le « Volcan » de Guédiawaye, Modou Lô est un aîné qui lui a tendu la perche en lui permettant de livrer le premier combat royal de sa carrière.

« Je ne cesse de le remercier pour cela. C'est pourquoi je suis pleinement conscient de ce qui m'attend », a-t-il promis. À ce sujet, le cadet de Double Less a affirmé qu'il fera tout ce qu'il faut pour le terrasser, sans rien négliger. « Les deux combats de mon grand frère Balla Gaye 2 contre Modou Lô (2010 et 2019) ont toujours suscité beaucoup de passions. Par la grâce de Dieu, la victoire a été au rendez-vous à deux reprises. Je souhaite suivre cette voie en terrassant, à mon tour, Modou Lô », a-t-il insisté, visiblement très en forme.

L'héritier de Double Less a ajouté que tous ceux qui le soutiennent lui prodiguent de précieux conseils. « Je resterai attentif à tous les bons conseils pour enrichir mon bagage technique. Ce que je sais, c'est que je serai prêt sur tous les plans le jour de l'affrontement », a-t-il déclaré.

Concernant les qualités redoutables de Modou Lô dans le pugilat, il admet qu'ils pratiquent tous deux la lutte avec frappe, chacun ayant ses forces et ses faiblesses. Il reconnaît que son adversaire s'est beaucoup amélioré sur le plan de la bagarre, une certitude qu'il tire de l'analyse de quasiment tous ses combats. « Je souhaite que Modou Lô soit en pleine forme, autant que moi. Cela rendrait ma victoire encore plus crédible si j'y parviens. Je ne souhaite aucun report, ni qu'aucun de nous ne se blesse », a-t-il conclu, la tête sur les épaules et l'ambition hautement affichée.