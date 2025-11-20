Dakar — La République démocratique du Congo (RD Congo) va affronter la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque en finale du tournoi de barrage intercontinental pour la Coupe du monde 2026, dont le tirage au sort a été effectué jeudi à Zurich, en Suisse.

La Nouvelle-Calédonie et la Jamaïque vont s'affronter pour l'un des deux tickets de cette première finale.

La deuxième finale va opposer l'Irak au vainqueur de la deuxième demi-finale entre la Bolivie et le Suriname.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À ce jour, 42 des 48 qualifiés pour le Mondial 2026 (11 juin-19 juillet) aux États-Unis, au Canada et au Mexique sont connus. Il reste six places à attribuer, dont deux à travers le tournoi des barrages intercontinentaux.

Des barrages seront organisés en Europe pour désigner quatre autres équipes.

Six pays sont engagés dans le tournoi des barrages intercontinentaux, à savoir la RD Congo, l'Irak, la Bolivie, la Nouvelle-Calédonie, la Jamaïque et Suriname.

Les Congolais (56e) et les Irakiens (70e) ont été désignés têtes de série en raison de leur classement FIFA.

En Afrique, la RDC a battu le Cameroun en demi-finales des barrages africains (1-0), puis le Nigeria en finale (1-1, 4-3 aux tirs au but).

En Asie, l'Irak est venue à bout des Émirats arabes unis (1-1, 2-1 après prolongation).

Les Boliviens, septièmes des qualifications sud-américaines, et la Nouvelle-Calédonie, finaliste de la zone Océanie (0-3 contre la Nouvelle-Zélande), complètent le tableau.

Les Jamaïcains et les Surinamiens ont terminé meilleurs deuxièmes des trois groupes de la zone de la Confédération de football d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (CONCACAF).

La RD Congo et l'Irak sont placées dans des voies distinctes et n'auront qu'un seul match à disputer pour se qualifier, tandis que les quatre autres nations s'affronteront d'abord en demi-finales.

Les rencontres auront lieu au Mexique durant la trêve internationale de fin mars.

En zone Europe, les barrages se dérouleront également en deux tours : demi-finales et finales.

Les deuxièmes de chacun des douze groupes qui ont joué les qualifications de la zone ont été rejoints par quatre équipes repêchées grâce à leur prestation en Ligue des nations.

Il s'agit de la Roumanie, de la Suède, de l'Irlande du Nord et de la Macédoine du Nord, reversées dans le chapeau 4. Elles seront 16 équipes dans ces barrages.

Les têtes de série européennes ont aussi été définies selon leur classement FIFA. Il s'agit de l'Italie, du Danemark, de la Turquie et de l'Ukraine.

Elles affronteront en demi-finales une équipe du chapeau 4 et joueront leur match à domicile.

Les équipes des chapeaux 2 (Pologne, Pays de Galles, Tchéquie, Slovaquie) et du chapeau 3 (Albanie, Irlande, Bosnie-Herzégovine, Kosovo) s'opposeront également en demi-finales.

Pour les finales, le lieu sera déterminé par tirage au sort après les demi-finales.