Sénégal: Le khalife général de Léona Niassène reçu par le président de l'Assemblée nationale

20 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a reçu en audience, mercredi, le khalife général de Léona Niassène, Serigne Tidiane Niasse, "venu effectuer une visite de courtoisie et échanger [avec lui] sur la situation du pays", a-t-on appris des services de l'institution parlementaire.

"Le khalife a chaleureusement remercié le président de l'Assemblée nationale pour l'accueil qui lui a été réservé. Il a lancé un appel fort en faveur de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale, valeurs auxquelles il demeure profondément attaché", peut-on lire dans un communiqué reçu des services concernés.

"En retour, le président de l'Assemblée nationale a exprimé sa gratitude au khalife pour cette démarche empreinte de sagesse et a salué son engagement constant en faveur de la concorde et de la stabilité du pays".

El Malick Ndiaye "a également sollicité des prières pour le président de la République", Bassirou Diomaye Faye, "ainsi que pour le Premier ministre Ousmane Sonko", rapporte le communiqué.

"Pour conclure, lit-on encore, le khalife a [formulé] des prières pour le Sénégal, ses autorités et l'ensemble du peuple, implorant la paix, la paix et la sérénité pour la nation".

