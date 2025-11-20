Touba — Le Regroupement des acteurs du secteur de l'industrie agroalimentaire de Touba (RASIAT) se dit prêt pour la prochaine campagne de commercialisation arachidière, avec pour ambition de mettre sur le marché une huile d'arachide de qualité, grâce à un partenariat noué avec plusieurs unités de raffinage.

"Cette année, nous voulons mettre à la disposition des populations une huile d'arachide de qualité. Nous discutons avec les trois firmes de raffinage pour que l'huile brute, communément appelée 'Segal', soit raffinée, conditionnée et vendue aux consommateurs", a déclaré le président du RASIAT, Ousmane Diakhaté.

Il dit espérer la signature d'un accord avec les raffineries concernées avant le démarrage de la campagne.

Le président du Regroupement des acteurs du secteur de l'industrie agroalimentaire de Touba a plaidé pour une régulation du marché, qui permettrait de rendre l'huile d'arachide plus compétitive par rapport aux huiles importées.

"À court terme, nous pouvons garantir la souveraineté alimentaire en huile, si des efforts sont consentis pour soutenir les huiliers locaux", a-t-il assuré, en rappelant que le Sénégal importe chaque année de l'huile à hauteur de plus de 250 milliards de francs CFA.

Concernant les préparatifs de la campagne arachidière, Ousmane Diakhaté a affirmé que des membres du regroupement qu'il dirige sont fin prêts.

"Nous avons déjà procédé à l'entretien de nos installations et menons les démarches nécessaires pour obtenir des financements", a-t-il indiqué.

Selon Ousmane Diakhaté, le RASIAT dispose d'une capacité technique permettant de triturer une part importante de la production nationale, avec une capacité de trituration de plus de 1 000 tonnes de graines d'arachide par jour.

Il a insisté sur la nécessité d'un accompagnement des institutions financières pour permettre aux transformateurs de réussir la campagne.

M. Diakhaté s'est félicité de la décision de l'État de fermer le marché aux exportations, en vue de soutenir la SONACOS et les usines de trituration locales.

Il a enfin invité les institutions financières et les banques de développement à accompagner les membres du RASIAT dans le renouvellement de leurs équipements.