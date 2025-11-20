Sénégal: Dagana - Un nouveau collège d'enseignement moyen réceptionné à Ndiatène

Ndiatène (Dagana) — Le village de Ndiatène, dans le département de Dagana (nord), a réceptionné mercredi un nouveau collège d'enseignement moyen (CEM) construit grâce à un partenariat multipartite, a constaté l'APS.

"Le collège que nous inaugurons aujourd'hui est l'expression concrète d'une coopération fondée sur la réciprocité et l'écoconstruction", a déclaré le maire de Ronkh, Amadou Tidiane Ndiaye, lors de la cérémonie de réception.

Ce projet, a rappelé l'édile, est le résultat de vingt années de coopération entre les communes de Ndiatène et Commercy (France) et plusieurs autres collectivités et associations françaises et italiennes.

Selon Amadou Tidiane Ndiaye, "l'inauguration de cet établissement constitue un jalon essentiel pour les quatre villages desservis, qui disposent désormais d'un CEM fonctionnel et adapté aux besoins éducatifs croissants".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le nouvel établissement doit permettre de réduire les distances parcourues par les élèves de la zone, a-t-il ajouté.

Le maire a également annoncé la prochaine dotation de tableaux pour améliorer les conditions d'apprentissage.

M. Ndiaye a toutefois précisé que cette inauguration ne constitue pas une finalité, promettant des efforts supplémentaires dès l'année prochaine pour renforcer notamment le bloc administratif du collège.

Il a appelé les communautés locales à assurer l'entretien régulier des infrastructures afin de garantir leur durabilité.

La cérémonie s'est déroulée en présence d'autorités administratives, d'élus locaux et de partenaires internationaux, dont le maire de la commune française de Commercy, en visite pour la première fois au Sénégal.

Le sous-préfet de l'arrondissement de Ndiaye, ainsi que l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Dagana y ont également pris part.