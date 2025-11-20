Sénégal: Dagana - Un nouveau collège d'enseignement moyen réceptionné à Ndiatène

20 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Ndiatène (Dagana) — Le village de Ndiatène, dans le département de Dagana (nord), a réceptionné mercredi un nouveau collège d'enseignement moyen (CEM) construit grâce à un partenariat multipartite, a constaté l'APS.

"Le collège que nous inaugurons aujourd'hui est l'expression concrète d'une coopération fondée sur la réciprocité et l'écoconstruction", a déclaré le maire de Ronkh, Amadou Tidiane Ndiaye, lors de la cérémonie de réception.

Ce projet, a rappelé l'édile, est le résultat de vingt années de coopération entre les communes de Ndiatène et Commercy (France) et plusieurs autres collectivités et associations françaises et italiennes.

Selon Amadou Tidiane Ndiaye, "l'inauguration de cet établissement constitue un jalon essentiel pour les quatre villages desservis, qui disposent désormais d'un CEM fonctionnel et adapté aux besoins éducatifs croissants".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le nouvel établissement doit permettre de réduire les distances parcourues par les élèves de la zone, a-t-il ajouté.

Le maire a également annoncé la prochaine dotation de tableaux pour améliorer les conditions d'apprentissage.

M. Ndiaye a toutefois précisé que cette inauguration ne constitue pas une finalité, promettant des efforts supplémentaires dès l'année prochaine pour renforcer notamment le bloc administratif du collège.

Il a appelé les communautés locales à assurer l'entretien régulier des infrastructures afin de garantir leur durabilité.

La cérémonie s'est déroulée en présence d'autorités administratives, d'élus locaux et de partenaires internationaux, dont le maire de la commune française de Commercy, en visite pour la première fois au Sénégal.

Le sous-préfet de l'arrondissement de Ndiaye, ainsi que l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Dagana y ont également pris part.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.