Sénégal: Ndioum - De nouveaux blocs hygiéniques réceptionnés au marché central

Ndioum — La mairie de Ndioum, dans le département de Podor (nord), a réceptionné mercredi, de nouveaux blocs hygiéniques construits au profit de la commission chargée de la gestion du marché central de la ville.

"Ces infrastructures viennent renforcer les équipements déjà installés, afin de permettre aux usagers de disposer d'un lieu adéquat pour se soulager et d'améliorer considérablement les conditions d'hygiène au sein du marché", a expliqué le premier adjoint au maire, Oumar Diaw, lors de la cérémonie de remise des clés.

Selon M. Diaw, cette initiative s'inscrit dans un programme plus large de réaménagement du marché comprenant notamment la réorganisation des espaces dédiés aux vendeurs de boissons et de légumes.

Il a insisté sur la nécessité d'un entretien rigoureux de cette infrastructure, au nom de la municipalité qui a financé ce projet.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les commerçants devront contribuer au fonctionnement du service afin d'en assurer la pérennité, a indiqué le premier adjoint au maire de Ndioum.

La mairie prévoit également une meilleure coordination des rotations des véhicules de collecte, avec des horaires précis permettant aux commerçants de déposer leurs déchets dans de bonnes conditions, a-t-il fait savoir.

Il a ajouté que la priorité à court terme restait la délocalisation du dépotoir sauvage attenant, jugé incompatible avec les activités commerciales, en particulier la vente de denrées alimentaires.

L'adjoint au maire a appelé l'ensemble des acteurs concernés, dont le délégué du marché, à s'impliquer pleinement pour la préservation de ces équipements.