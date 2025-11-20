Sénégal: Vers la modernisation et la promotion de la Destination Sénégal

Lors du Conseil des ministres du mercredi 19 novembre, le Président de la République a réaffirmé le rôle stratégique du tourisme dans la croissance économique du pays, la création d'emplois et le développement durable des territoires. Considérant ce secteur comme un moteur essentiel, il a demandé l'intensification des programmes de promotion de la Destination Sénégal et l'accélération de la modernisation des zones touristiques.

Le Chef de l'État a insisté sur la nécessité de mieux valoriser les patrimoines culturels et naturels du Sénégal, tout en soutenant le développement d'infrastructures hôtelières et touristiques de classe mondiale. Une démarche qui, selon lui, doit permettre de renforcer la compétitivité internationale du pays.

Attaché à l'émergence de nouvelles zones touristiques, il a également mis l'accent sur l'amélioration continue de la qualité des offres et des prestations, condition indispensable pour un positionnement durable sur le marché mondial. Le Président a par ailleurs exigé un renforcement de la sécurité dans les sites touristiques et la réalisation d'un inventaire exhaustif du patrimoine national classé, notamment celui de l'Île de Gorée, appelant à une meilleure cohérence entre politiques culturelle et touristique.