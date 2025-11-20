Maroc: Inauguration à Rome de la Chambre de commerce du pays en Italie

La Chambre de commerce du Maroc en Italie (CCMI) a été inaugurée, mercredi à Rome, avec pour objectifs de renforcer la coopération économique bilatérale, promouvoir les investissements et créer des opportunités durables entre les entreprises des deux pays.

Une double cérémonie inaugurale de cette première Chambre de commerce marocaine dans le pays transalpin s'est déroulée au siège de cette nouvelle structure, puis au Sénat de la République d'Italie, en présence de plusieurs personnalités marocaines et italiennes de divers horizons politique, économique et culturel ainsi que des acteurs représentant l'ensemble des régions de la Péninsule.

S'exprimant à cette occasion, le président de la Chambre de commerce du Maroc en Italie, Marouan El Mansoub, a indiqué que cette nouvelle entité se veut "une passerelle stratégique" entre les entreprises et les hommes d'affaires des deux pays, tournée vers la promotion des échanges commerciaux et économiques bilatéraux, rapporte la MAP.

Tout en saluant la dynamique de développement que connaît le Maroc sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, le président de la CCMI a fait remarquer que les entreprises italiennes manifestent aujourd'hui un grand intérêt pour le développement de leurs activités au Maroc.

"Eu égard à l'intérêt croissant de l'Italie pour le partenariat stratégique avec le Maroc, notamment dans les secteurs de l'énergie, de la logistique et des technologies vertes, nous comptons tout mettre en oeuvre pour contribuer à faciliter l'accès des entreprises italiennes au marché national", a-t-il insisté.

La création de cette Chambre constitue une étape significative dans le renforcement des relations économiques et commerciales entre les deux pays avec l'objectif d'instaurer un cadre durable de coopération entre les milieux d'affaires marocains et italiens, en multipliant les plateformes d'investissement, les projets conjoints et les missions économiques bilatérales, a ajouté M. Mansoub.

Pour sa part, le sénateur de la République italienne (majorité gouvernementale) et membre de la Commission de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, du commerce et de l'artisanat, Bartolomeo Amidei, s'est réjoui de la création de cette nouvelle Chambre de commerce qui vient consolider la coopération entre le Maroc et l'Italie.

"Aujourd'hui, nous avons inauguré ce processus au siège du Sénat, et ce n'est que le début d'une collaboration prometteuse entre les deux parties", a-t-il renchéri.

Le sénateur italien a, en outre, mis en avant l'accord de partenariat pour la recherche et l'innovation dans la région méditerranéenne, baptisé "PRIMA", à même de servir aujourd'hui de levier d'une collaboration conséquente permettant de dynamiser la coopération italo-marocaine.

De son côté, le secrétaire général de la CCMI, Paolo Spataro, s'est félicité de la création de cette structure économique à même de faciliter les échanges, élargir les débouchés commerciaux et encourager l'investissement entre les deux rives de la Méditerranée.

Après avoir mis en exergue l'excellence des relations historiques entre le Maroc et l'Italie, il a émis le souhait de mettre la nouvelle Chambre au service des entreprises italiennes désireuses d'accéder au marché marocain et découvrir "ce magnifique pays qui représente assurément une perspective très importante pour nos entreprises".

Le secrétaire général de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) Fès-Meknès, Mohamed Choukri Belkadi a, dans le même sens, estimé que l'ouverture à Rome de cette Chambre de commerce maroco-italienne ne manquera pas d'intensifier les échanges commerciaux entre les deux pays.

Alors que l'Italie est connue pour ses technologies et son expertise dans de nombreux domaines spécialisés, le Maroc offre, grâce à la Vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI, un climat d'affaires et une infrastructure favorable pour de grandes opportunités d'investissements, notamment en matière de logistique, a-t-il relevé, citant dans ce cadre les grands ports de Tanger Med, de Nador et de Dakhla.

Pour M. Belkadi, cette nouvelle structure offrira des opportunités aux investisseurs italiens au Maroc, notamment dans la perspective de la Coupe du monde 2030 qui sera coorganisée par le Royaume avec l'Espagne et le Portugal, tout en leur ouvrant un passage vers le continent africain, entre autres.

L'inauguration de cette première Chambre de commerce dans la capitale italienne sera suivie par l'ouverture prochainement d'autres antennes au niveau de plusieurs régions italiennes.