Maroc: Orange Maroc inaugure son nouveau Data Center 'Orange Tech'

Orange Maroc a inauguré, lundi, son nouveau Data Center de dernière génération, "Orange Tech", renforçant son rôle de précurseur technologique au service de la souveraineté numérique du Maroc.

Selon un communiqué d'Orange Maroc, ce Data Center, d'une capacité initiale de 1,5 MW et construit sur une superficie de 15.000 m², incarne la vision stratégique d'Orange Maroc en matière d'innovation et d'infrastructures critiques.

Conçu pour répondre aux besoins croissants en hébergement et en services Cloud, "Orange Tech" se distingue par son architecture robuste, sa certification par l'UPTIME Institute et son engagement environnemental, avec l'installation de plus de 1.000 panneaux solaires (700 kWc) permettant une autoconsommation significative et une réduction des émissions de CO₂, fait savoir la même source.

Ce Data Center s'inscrit au coeur de la stratégie multicloud d'Orange Maroc, déjà engagée avec des solutions de cloud privé, hybride et public via plusieurs partenariats stratégiques notamment avec Amazon Web Services (AWS) et Microsoft, rapporte la MAP.

"Orange Tech" constitue un nouvel asset qui permettra le développement du Cloud souverain. Cité dans le communiqué, Hendrik Kasteel, directeur général d'Orange Maroc, a déclaré : "L'inauguration de ce Data Center est une étape majeure dans notre engagement de précurseur technologique. Elle démontre notre capacité à doter le Maroc des infrastructures nécessaires pour concrétiser des ambitions nationales telles que Maroc Digital 2030".

Et d'ajouter : "En tant que partenaire de confiance, nous accompagnons les entreprises et administrations dans leur transformation numérique, en leur proposant des solutions innovantes, sécurisées et souveraines".

Un partenaire technologique au service de la transformation digitale du Maroc

Forte de 25 années d'innovation et d'investissements structurants, Orange Maroc réaffirme son rôle d'architecte et d'accélérateur de la transformation numérique du Royaume. Au-delà du Data Center "Orange Tech", l'opérateur poursuit le déploiement d'initiatives majeures telles que la plateforme Orange Pro, la solution d'intelligence artificielle sécurisée multi-LLM "Live Intelligence" ou encore l'arrivée à Nador du câble sous-marin Médusa et le lancement commercial de la 5G.

Ces réalisations s'articulent autour d'une stratégie fondée sur des investissements continus, représentant 25% du chiffre d'affaires, soit plus de 100 milliards de dirhams cumulés et une responsabilité sociétale affirmée, incluant des objectifs ambitieux tels que l'utilisation d'une énergie 100% renouvelable d'ici 2040.

En orchestrant cette synergie entre infrastructures de pointe, expertise humaine et accompagnement de proximité, Orange Maroc confirme sa position de partenaire stratégique, pleinement mobilisé pour accompagner le Maroc dans son ambition de devenir un hub digital régional.