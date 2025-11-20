Maroc: Amina Bouayach - La justice spatiale, un enjeu central pour la protection des droits humains

La justice spatiale est un enjeu central dans le processus de protection des droits humains a affirmé, mercredi à Rabat, la présidente du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), Amina Bouayach.

Intervenant lors d'un atelier sur la justice spatiale et la consolidation des spécificités territoriales, Mme Bouayach a relevé que le Conseil s'est penché depuis 2019 sur la question de la justice spatiale, considérée comme un enjeu central pour la protection des droits humains, ajoutant que plusieurs questions fondamentales relatives aux droits humains convergent vers l'établissement de cette justice.

Dans ce même contexte, elle a précisé que lesdites questions fondamentales englobent diverses dimensions civiles, politiques, économiques, sociales, culturelles et environnementales, notamment les droits à l'éducation, à la santé, à un logement décent, à un environnement sain, à la liberté de circulation, à la non-discrimination et au développement.

Après avoir affirmé que la justice spatiale tire son importance du fait qu'elle contribue à lever le voile sur les inégalités spatiales, en tant que l'une des expressions de la violation "silencieuse" des droits fondamentaux, Mme Bouayach a expliqué que l'objectif premier de cette justice est "de neutraliser l'impact de l'espace géographique sur la capacité des personnes à accéder à leurs droits fondamentaux".

Elle a, à cet égard, affirmé que le CNDH a fait de la justice spatiale un outil d'analyse important et utile pour aborder certaines problématiques complexes et multiformes en matière de protection des droits humains, un concept qui combine, selon elle, les dimensions géographiques, juridiques et sociologiques des droits humains.

Et de conclure que la consolidation des spécificités spatiales doit se faire selon une approche verticale, axée sur la consolidation des spécificités de chaque région, ainsi que par une approche horizontale qui prend en considération le potentiel d'intégration entre différents types de régions, telles que les montagnes, les oasis et les zones côtières.

Au programme de cet atelier figurent quatre panels portant notamment sur l'accès aux services essentiels dans une perspective de justice spatiale et les possibilités de consolidation des spécificités spatiales des zones montagneuses et des oasis.