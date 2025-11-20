Maroc: IPO de la SGTM - Une étape majeure dans la trajectoire de développement du groupe

La Société Générale des Travaux du Maroc (SGTM) a présenté, mercredi à Casablanca, son introduction en Bourse (IPO - Initial Public Offering) qui constitue une étape majeure dans la trajectoire de développement du groupe.

Intervenant à cette occasion, le directeur général délégué de la SGTM, Hamza Kabbaj, a souligné que le groupe franchit aujourd'hui un pas important de son histoire, après plus de cinq décennies d'engagement au service des grands chantiers nationaux.

Depuis 1972, la SGTM a marqué son empreinte à travers la réalisation d'infrastructures stratégiques du Royaume (ports, barrages, ouvrages d'art, aéroports, grandes universités, équipements de santé, projets industriels et énergétiques, etc), a-t-il rappelé.

M. Kabbaj a relevé que cette introduction à Bourse de Casablanca, qui a été visée par l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) en date du 17 novembre 2025, constitue une étape décisive pour consolider la croissance du Groupe, atteindre une nouvelle taille et assurer sa pérennité à long terme, à travers l'ouverture du capital, le renforcement de la gouvernance et une meilleure visibilité auprès du public et des partenaires institutionnels, rapporte la MAP.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a, à cet effet, insisté sur la particularité de cette opération, conçue pour être ouverte à tous les Marocains, y compris les collaborateurs du Groupe, afin qu'ils puissent prendre part à l'histoire et à l'avenir de l'entreprise.

Cette opération, portant sur 20% du capital de la Société, représente un montant global maximal de 5,04 milliards de dirhams. Le prix d'introduction de l'action a été fixé à 380 dirhams pour les ordres de type II et à 420 dirhams pour les ordres III et IV.

La période de souscription s'étale du lundi 01 au lundi 08 décembre 2025 à 15h30 (GMT+1), tandis que la première cotation à la Bourse de Casablanca est prévue le 26 décembre 2025.

La SGTM est un groupe familial indépendant, acteur majeur des BTP et des infrastructures stratégiques. La Société a contribué, depuis plus de cinq décennies, à la réalisation de plus de 1.000 projets emblématiques dans les domaines de l'eau, de la santé, de l'énergie, du transport, de l'industrie, de l'immobilier, des infrastructures sociales, des ports, des barrages, des ouvrages d'art, des aéroports et des universités.

Elle emploie plus de 21.000 collaborateurs à fin 2024 et dispose d'un parc de 2.500 engins et équipements.

Présente dans six pays africains, notamment au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, la SGTM inscrit son développement dans la vision d'intégration régionale portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette introduction en Bourse, dont le Conseiller financier et coordinateur global est Attijari Finances Corp., vise à accompagner la croissance et le développement du Groupe, à renforcer sa stratégie d'ouverture et de consolidation, à améliorer sa transparence et sa gouvernance, ainsi qu'à faciliter l'accès aux marchés financiers pour soutenir sa croissance à long terme.