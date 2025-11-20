Maroc: Rabat à l'heure de la 12ème édition du Festival Visa for Music

La 12e édition du Festival Visa for Music s'est ouverte, mercredi au Théâtre National Mohammed V de Rabat, en présence notamment de personnalités diplomatiques et de nombreux acteurs du monde de la culture et de la musique.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette édition a été lancée par une parade reliant le Musée Mohammed VI d'Art moderne et contemporain au Théâtre National Mohammed V, ainsi que par trois concerts gratuits, interprétés par le Ballet National Djoliba (Guinée), le groupe musical ivoirien Perle des Lagunes et le musicien et maâlem gnaoui Omar Hayat (Maroc).

La cérémonie d'ouverture a également été rehaussée par des hommages rendus à trois personnalités culturelles, à savoir le chanteur guinéen Sékouba Diabaté "Bambino", le musicien et rappeur sénégalais Didier Awadi et le producteur marocain, Moulay Ahmed Alaoui.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a mis en lumière l'apport et la contribution de ce Festival, devenu "une véritable institution", au développement des Industries Culturelles et Créatives (ICC), assurant que les rencontres et les échanges professionnels qui naissent lors de cet événement musical génèrent un impact économique et humain significatif.

M. Bensaid, dans une allocution lue en son nom par la directrice du Livre, des Bibliothèques et des Archives (département de la Culture), Ghizlane Drous, a expliqué que l'émergence du Maroc, portée par la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s'enracine dans sa culture, sa jeunesse et sa créativité, tout en tenant compte de l'environnement régional, continental et mondial.

Visa For Music, grâce aux efforts conjoints de l'ensemble des parties prenantes, constitue une excellente illustration de la capacité des pays du Sud à engager des dynamiques vertueuses de développement des ICC, a-t-il ajouté, estimant que l'Afrique, riche de sa jeunesse et de ses cultures, deviendra sans nul doute "un géant des ICC mondiales si de telles initiatives se multiplient".

De son côté, Brahim El Mazned, directeur-fondateur de Visa For Music, a souligné que cet événement artistique constitue un marché professionnel et une plateforme où se croisent idées, rythmes et imaginaires africains.

Il a précisé que, durant quatre jours, le public aura l'occasion de découvrir des artistes confirmés ainsi que de jeunes talents à travers près de cinquante concerts programmés sur différentes scènes.

Cette édition célèbre l'énergie créative du Continent, sa jeunesse audacieuse et la pluralité de ses talents, a indiqué M. El Mazned, mettant en avant la diversité du programme proposé ainsi que le contexte global dans lequel s'inscrit cette 12e édition.

Il a, en outre, rappelé que cette manifestation artistique, créée en 2014 à l'initiative de l'Agence culturelle ANYA, vise à faire dialoguer les cultures, à promouvoir la diversité culturelle, à défendre la liberté de création et à soutenir une nouvelle génération de créateurs africains et internationaux.

Pour sa part, le président de la Fondation Hiba, Younes Boumehdi, a indiqué que les ICC représentent désormais 2,7% du PIB national, faisant de la culture un véritable moteur économique.

Il a, par la même occasion, souligné que Visa for Music constitue "un laboratoire" où se construit l'avenir des musiques africaines et que cet événement s'inscrit pleinement dans le processus de valorisation des ICC engagé par le Royaume.

Et de préciser que depuis 20 ans, la Fondation Hiba accompagne cette dynamique à travers des formations, des programmes de mobilité outre la création d'un réseau et d'une communauté de professionnels.

La 12ème édition de Visa For Music (19-22 novembre) est un rendez-vous incontournable des musiques d'Afrique et du Moyen-Orient qui fera vibrer la capitale marocaine au rythme d'une programmation riche et variée, réunissant plus de 500 artistes et 1.000 professionnels nationaux et internationaux.

Cette édition bénéficie du soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, du Conseil régional de Rabat-Salé-Kénitra, de la Fondation Hiba et du Bureau marocain des droits d'auteur et droits voisins et met particulièrement en lumière les artistes issus des pays africains lusophones célébrant leurs 50 ans d'indépendance, une scène électro aux couleurs du Maghreb et du Moyen-Orient, ainsi que la vitalité de la scène marocaine et de sa diaspora.