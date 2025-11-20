Afrique: Ghizlaine Chebbak, la Lionne de l'Atlas au sommet du continent

Sacrée meilleure joueuse africaine de l'année lors de la cérémonie des CAF Awards, mercredi à Rabat, Ghizlaine Chebbak est une figure emblématique du football féminin marocain et africain.

Fille de Larbi Chebbak, ancien joueur international marocain dans les années 70, Ghizlaine, capitaine des Lionnes de l'Atlas, incarne un profil rare : une joueuse à la fois créative, leader et décisive.

Ce prix souligne non seulement ses performances individuelles, mais aussi son leadership et son rayonnement sur le continent. Cette récompense représente également une étape majeure pour le football féminin marocain, mais aussi pour la sociétaire d'Al-Hilal puisqu'elle illustre sa maturité et sa capacité à rester au très haut niveau pendant plusieurs années.

Première Marocaine à remporter ce prestigieux prix, Chebbak, ancienne joueuse de l'AS FAR, est une source d'inspiration pour les jeunes filles au Maroc et en Afrique, montrant qu'une carrière féminine de haut niveau est possible.

En tant que capitaine des Lionnes de l'Atlas, Ghizlaine, qui a remporté le Soulier d'Or de la dernière CAN en inscrivant 5 buts, confirmant son rôle de buteuse redoutable, joue un rôle crucial tant sur le terrain qu'au sein du vestiaire.

Le succès de Chebbak renforce la visibilité du football féminin africain et contribue à son développement.

S'exprimant en recevant le prix de la meilleure joueuse africaine de l'année 2025 des mains du président de la CAF, Patrice Motsepe, Chebbak a souligné que cette récompense est le fruit de la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du travail accompli par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).

Dans ce sens, elle a appelé les jeunes Africaines à croire en leurs rêves et à ne pas céder aux obstacles pour réaliser leurs objectifs.