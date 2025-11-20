Cameroun: Coopération énergétique - Le vice-président obiang mangue relance les projets pétroliers snh/tradex

20 Novembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Paul Moutila

La capitale camerounaise a été le théâtre d'une importante rencontre diplomatique et économique visant à consolider la coopération énergétique entre deux acteurs majeurs de la sous-région CEMAC. Le Vice-Président de la Guinée Équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue, s'est rendu au siège de la Société Nationale des Hydrocarbures (SNH) où il a été reçu par Madame Nathalie Moudiki, représentante personnelle du Directeur Général Adolphe Moudiki. Cette visite de haut niveau s'inscrivait dans le cadre d'un dialogue approfondi sur des projets bilatéraux stratégiques pour l'avenir des hydrocarbures CEMAC.

Au centre des discussions figuraient les projets désignés sous les noms de YOYO/YOLANDA et CSTAR. Ces initiatives, dont les détails précis restent confidentiels mais qui sont généralement liés à l'exploration, la production, et la distribution d'énergie, témoignent de la volonté commune de renforcer l'intégration régionale par le secteur vital des hydrocarbures. L'accent a été mis sur la nécessité d'avancer rapidement sur ces dossiers afin de garantir l'approvisionnement et la sécurité énergétique des deux nations.

La délégation équato-guinéenne a également profité de cette rencontre pour présenter les ambitions et les perspectives de TRADEX Guinée Équatoriale. TRADEX, acteur clé du négoce des produits pétroliers dans la zone, cherche à étendre son influence et à structurer davantage le marché régional. Cette expansion est perçue comme un levier pour la diversification économique et un modèle de partenariat réussi entre entreprises publiques de la région.

La SNH, pilier de l'économie camerounaise, joue un rôle déterminant dans cette synergie. En facilitant les discussions sur les projets YOYO CSTAR, le Cameroun confirme son engagement à utiliser ses infrastructures et son expertise au profit d'une collaboration sous-régionale accrue. Ces plateformes d'échange et de développement conjoint sont essentielles pour mutualiser les ressources et surmonter les défis logistiques et financiers communs.

En définitive, cette rencontre n'est pas seulement un acte diplomatique ; elle est la preuve que la coopération transfrontalière est la voie privilégiée pour garantir la croissance et la stabilité du secteur énergétique en Afrique centrale.

